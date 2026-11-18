La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy en el día internacional de los derechos de la infancia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha publicado este miércoles dos nuevas guías destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia en los ámbitos sanitario y educativo. Los documentos ofrecen pautas y procedimientos de actuación para facilitar la detección, comunicación e intervención ante posibles casos de maltrato, riesgo o desprotección.

La publicación de ambos manuales, promovida por la Dirección General de Infancia y Familias a través del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, se ha dado a conocer durante la jornada 'De la prevalencia de la violencia a la acción legal: claves de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia en Asturias', organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

En una nota de prensa, la consejera Nerea Monroy ha destacado que la reciente aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia del Principado supone "un auténtico hito para Asturias", que refuerza el compromiso del Gobierno del Principado con la construcción de entornos seguros, protectores e inclusivos para toda la infancia y la adolescencia.

En este contexto, Monroy ha explicado que estos manuales persiguen una doble finalidad: dotar a los profesionales de pautas comunes para actuar ante situaciones de violencia, riesgo o desprotección y avanzar en la simplificación administrativa para ofrecer respuestas más rápidas, coordinadas y eficaces desde los distintos sistemas públicos.

La Guía de actuación en el ámbito de la salud actualiza y unifica los criterios de intervención para profesionales de todos los niveles asistenciales. El texto recoge indicadores para la identificación de violencia física, psicológica o sexual y de situaciones de negligencia, y clarifica los mecanismos de coordinación con los recursos de protección.

Por su parte, la Guía de actuación en el ámbito educativo revisa los procedimientos de prevención, detección y notificación de los casos que puedan afectar al alumnado. La publicación incluye orientaciones para reconocer señales de alerta, desarrolla las funciones de la coordinación de bienestar y protección presente en los centros educativos e incorpora modelos que favorecen una respuesta homogénea entre los distintos servicios implicados.

Según ha señalado la consejera, ambos documentos contribuirán "a reducir incertidumbres y facilitar el trabajo diario de los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social", reforzando la capacidad de respuesta de las administraciones ante posibles situaciones de violencia.