Asturias lanza una nueva edición del 'Bono Comercio' con 3 millones en ayudas

Archivo - Tienda de comercio minorista - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 3 millones para la convocatoria de subvenciones del programa 'Bono Comercio Asturias'. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ayuda a promover las ventas en los comercios minoristas en periodos de baja demanda. El programa beneficia tanto a las personas consumidoras como a comerciantes, ya que las primeras obtienen descuentos en sus compras y los segundos aumentan su volumen de negocio.

El Principado pondrá en marcha el programa de descuentos por tercer año consecutivo, después de que en 2025 generara ventas por valor de más de 9 millones en estos establecimientos.

En una nota de prensa, el Gobierno asturiano destaca que Ciencia destinará este año casi 7 millones a distintos programas de apoyo al pequeño comercio. Esa cantidad incluye fondos para la digitalización, medidas de respaldo al comercio sostenible y un proyecto de relevo generacional que se desarrolla en colaboración con las Cámaras del Comercio.