Asturias lanzará ayudas de hasta 6.000 euros para emigrantes mayores en residencias de América Latina

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante su visita a la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha presentado en Buenos Aires, durante su visita a la Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, una nueva línea de ayudas que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha este año para personas mayores emigrantes que viven en residencias de América Latina. Estas ayudas podrán alcanzar los 6.000 euros anuales.

Esta iniciativa, pionera del Gobierno de Asturias, regulará por primera vez este tipo de apoyo en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de reforzar la protección social de la comunidad asturiana en el exterior. La convocatoria, dotada con 100.000 euros y que se lanzará esta primavera, se dirigirá a personas mayores emigrantes asturianas de 65 años o más que residan en América Latina (América Central, América del Sur, México o las Antillas Mayores).

La vicepresidenta ha destacado que esta nueva línea responde a "una prioridad clara" del Ejecutivo autonómico. "Esta ayuda nace para cuidar a quienes llevaron con orgullo el nombre de Asturias a miles de kilómetros, mantuvieron vivo su vínculo con nuestra tierra y hoy merecen que Asturias también esté a su lado cuando más lo necesitan", ha dicho.

El nuevo programa permitirá financiar los gastos facturados por las residencias de mayores en las que viven estas personas, con el fin de asegurar la cobertura de servicios esenciales y evitar situaciones de desamparo. "La relación con nuestra emigración no puede quedarse solo en el reconocimiento o en la memoria: también tiene que traducirse en respuestas concretas cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad", ha precisado la vicepresidenta.

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB TINETENSE

La Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana, presidida por José Manuel Rodríguez Guevara, celebra este año su 40º aniversario. Surgió en 1986 como resultado de la fusión del histórico Club Tinetense de Buenos Aires, fundado en 1932, y de la Residencia Asturiana, creada en 1983.

Con una capacidad de 100 plazas y una larga trayectoria de acompañamiento, protección y cuidados, el centro se ha consolidado como un referente de la tradición solidaria y del espíritu de apoyo mutuo que ha caracterizado durante décadas a la emigración asturiana en Argentina.

RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA AL CENTRO DE CANGAS DEL NARCEA

La delegación asturiana se desplazó además al Centro Asturiano de Cangas del Narcea, situado también en el barrio de Palermo y fundado en 1925, donde Llamedo hizo entrega a su presidente, Carlos Antonio Ferré Rodríguez, del Reconocimiento de Asturianía.