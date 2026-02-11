Asturias lideró el ránking de la brecha salarial entre hombres y mujeres en 2024, según UGT

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, (d) y la secretaria de Igualdad del sindicato madrileño, Esther Chaves Alonso, (i). - UGT MADRID

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hombres ganaron de media 8.142 euros más que las mujeres en la Comunidad de Madrid durante 2024, según el informe sobre brecha salarial que el sindicato UGT Madrid ha elaborado en base a los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria.

En concreto, el salario medio anual de los hombres en la región se sitúa en 35.873 euros, frente a los 27.731 que perciben las mujeres. Esta diferencia es la más elevada de todas las comunidades autónomas, y se encuentra por encima del promedio estatal, situado en 5.156 euros.

La brecha salarial se sitúa en el 22,7% en la región, dos décimas porcentuales menos que el último registro (22,96%), pero superando la media nacional (18,81%). A diferencia del año anterior, la región ha dejado de liderar el ranking nacional al ser superada por Asturias (22,79%).

Durante la presentación del estudio, la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, acompañada por la secretaria de Igualdad del sindicato, Esther Chaves, ha alertado de que estos datos son "demoledores" para las mujeres en la región y que suponen una "ruptura de igualdad".

"No es de recibo que la mujer se sienta desprotegida en una pequeña empresa frente a un hombre. La Comunidad de Madrid puede hacer cosas para evitar esta brecha salarial. Si ha bajado en dos décimas la brecha, es por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero eso no es suficiente", ha argumentado Huertas.

"GRAN POLARIZACIÓN SALARIAL"

Según el informe, la región presenta los salarios más altos de España en comparación con el resto de comunidades autónomas --sin incluir País Vasco y Navarra, fuera del régimen fiscal común-- por concentrar sedes centrales de grandes empresas nacionales e internacionales, así como ministerios, instituciones y organismos públicos.

Pese a esta condición, no se traduce en una distribución salarial "más equilibrada". Los datos, defiende el sindicato, ponen de manifiesto que las oportunidades laborales "no llegan por igual a hombres y mujeres, consolidando así las desigualdades estructurales de género".

La Agencia Tributaria calcula la mediana del Salario Medio Estimado (SME) para cada comunidad autónoma. La mediana representa el valor central de una distribución salarial ordenada el 50% de las personas trabajadoras gana menos y el 50% gana más. Tras analizar tanto la SME como la mediana, UGT señala que la región sufre de una "profunda desigualdad" en la estructura salarial y una "acusada desigualdad salarial" de género.

El informe apunta que existe una "gran polarización salarial" en la región, una situación que muestra que el salario de la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas está "muy por debajo del salario medio reflejado en las estadísticas". Esta cuestión afecta especialmente a las mujeres, ya que en esa cúspide el 71% son hombres frente al 29% de mujeres.

DESIGUALDAD EN PRESTACIONES Y SECTORES

Por otro lado, el sindicato alerta de que la brecha en las prestaciones por desempleo en la Comunidad de Madrid asciende al 10,8%, superando a la media nacional, que se sitúa en el 9,1%, Con respecto a pensión media anual, los hombres perciben una pensión de 27.027 euros, mientras que la de las mujeres se sitúa en 20.117. Es decir, la brecha en las pensiones alcanza el 25,57%, superior a la media nacional (23,9%).

"Las mujeres se enfrentan a carreras laborales más fragmentadas, afectadas por una mayor parcialidad, temporalidad e interrupciones derivadas de los cuidados. Estas desigualdades sufridas a lo largo de la vida laboral causan una importante merma en la cuantía de las pensiones y perpetúan la situación de desigualdad más allá de la vida labora", advierte.

En cuanto a la temporalidad, a pesar de que el sindicato destaca que se ha ido corrigiendo a lo largo de los últimos años con la reforma laboral, afecta en mayor medida a las mujeres, puesto que el 13% de las mujeres asalariadas de la Comunidad de Madrid tiene un contrato temporal, frente al 9% de los hombres.

Respecto a la parcialidad, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es del 22% frente a tan solo un 9% de los hombres. En la gran mayoría de los casos, indica UGT, es una parcialidad no voluntaria. Esto significa que las mujeres trabajan a tiempo parcial por imposibilidad de encontrar un empleo a tiempo completo o porque las empresas "retuercen la medida de conciliación".

Por sectores, el sindicato apunta que los hombres ocupan con "mayor frecuencia" los puestos mejor pagados y de mayor responsabilidad, mientras que las mujeres encuentran "más dificultades" para acceder a ellos debido a la persistencia del techo de cristal. Así, en Servicios a empresas, la brecha asciende a un 30,3% y Otros servicios personales y de ocio, el porcentaje se sitúa en el 28,8%.

Los sectores masculinizados tienden a presentar una menor brecha salarial de género, por la escasa presencia femenina: Construcción y actividades inmobiliarias (2%); Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3,7%)e Industria extractiva, energía y agua (7,1%) encabezan los sectores con menor brechas.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Por otra parte, UGT alerta de que la desigualdad salarial está estrechamente vinculada con la "penalización a la que se enfrentan las mujeres tras la maternidad". En la Comunidad de Madrid, el 81,8% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares son solicitadas por mujeres, frente al 14,2% de los hombres.

"Esta desproporción refleja la persistencia de los roles tradicionales de género y la escasa corresponsabilidad masculina en las tareas de cuidado. El uso mayoritario de las medidas de conciliación por parte de las mujeres conlleva una doble penalización: una pérdida inmediata de salario y una disminución de sus oportunidades de promoción profesional", subraya.

PROPUESTAS

Frente a estos datos, el sindicato exige el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que persigue corregir la infravaloración del trabajo de las mujeres, así como establecer recursos que permita a los sindicatos negociar los planes de igualdad.

También reclama una Ley de Igualdad Retributiva de la Comunidad de Madrid para dar cumplimiento al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, Igualdad de remuneración por razón de sexo, "dotando de los mecanismos necesarios para garantizar una tutela efectiva contra la discriminación salarial".

Por otro lado, plantea crear un Observatorio Regional de Igualdad Salarial para analizar y evaluar toda la información recopilada por las empresas en materia retributiva. Esta información "permitiría identificar, con gran exactitud, el alcance real de la brecha y poder establecer los mecanismos adecuados para su corrección".

Finalmente, UGT pide apostar por "políticas públicas de cuidados y con una dotación de servicios públicos adecuados, suficientes y accesibles", así como una jornada laboral de 32 horas porque "ayudan a la corresponsabilidad y mejoran la calidad de vida de los trabajadores".