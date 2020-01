Asturias lleva sin asumir competencias del Estado desde 2006

Publicado 17/01/2020 10:46:29 CET

El acuerdo del PSOE con fuerzas como PNV o BNG para la investidura de Pedro Sánchez incluye el traspaso de competencias a comunidades autónomas como País Vasco, Galicia o Navarra. En el caso de Asturias, la Administración regional lleva sin recibir nuevas competencias desde el año 2006, cuando se asumieron las de Justicia.

El Consejo de Ministros del 1 de septiembre del 2006, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el Real Decreto relativo al traspaso a la Comunidad Autónoma de Asturias de los medios materiales y económicos que la Administración del Estado había venido utilizando para gestionar el funcionamiento de la Justicia en la comunidad.

La medida se hizo efectivo a partir del 1 de octubre y fue la última vez hasta la fecha que la Administración estatal cedió competencias a la del Principado de Asturias. Gobernaba la comunidad el histórico socialista Vicente Álvarez Areces --del que este viernes se cumple un año de su fallecimiento-- y era consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores Francisco Javier García Valledor, de IU-IX.

Por otro lado, el acuerdo del PSOE con formaciones como PNV o BNG para que facilitaran la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central contempla el traspaso de competencias recogidas en los estatutos de autonomía de varias comunidades.

Este miércoles, el mismo Pedro Sánchez comunicó al lehendakari Iñigo Urkullu que su intención era completar el Estatuto de Gernika y acordar las transferencias pendientes en 2020. Por otro lado, el acuerdo con los nacionalistas vascos también incluyó el traspasó de competencias a Navarra, entre las que se incluyen las de tráfico. Del mismo modo, el pacto entre el BNG y el PSOE incluía puntos como la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia.

En el caso de Asturias, el actual Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias recoge competencias que hasta el momento no se han solicitado al Estado o que, sin necesidad de traspaso, no se han llegado a desarrollar. Entre las primeras se encuentra que la comunidad podría reclamar al Estado las competencias en ferrocarriles que circulen por la comunidad. Sin embargo, Asturias no ha pedido nunca a Madrid ese traspaso, lo que le permitiría gestionar las líneas que transcurren íntegramente por la región.

Por otro lado, entre las segundas está la creación de un Servicio de Meteorología de la Comunidad Autónoma o la puesta en marcha de Áreas Metropolitanas, medida que comenzó a desarrollarse a finales de la pasada legislatura. El Estatuto también recoge que el Principado tiene competencia en aeropuertos que no sean de interés del Estado. Sin embargo, el Aeropuerto de Asturias es uno de los 48 españoles que tiene esta clasificación.

CUESTIÓN PRESUPUESTARIA

El traspaso de competencias a Asturias comenzó en 1979 con la cesión al Consejo Regional de Asturias, el órgano preautonómico, de cuestiones relativas a Cultura, Turismo o Agricultura. Para poner en marcha medidas en ese sentido, el Consejo tenía un presupuesto de 150 millones de pesetas -unos cinco millones de euros--. El presupuesto de Asturias para 2020 es de 4.757 millones de euros.

Precisamente, la cuestión presupuestaria es una de las que ha sido esgrimida desde el Ejecutivo autonómico para no asumir más competencias. Un ejemplo es que desde la pasada legislatura, Podemos Asturias ha reclamado en varias ocasiones que la autonomía asuma las competencias en materia ferroviaria. Así, han reclamado la gestión sobre la antigua Feve y las líneas de Renfe que circulan íntegramente por la comunidad con la puesta en marcha de un 'Astur tren'.

Sin embargo, en 2018, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, afirmó en la Comisión de Infraestructuras de la Junta General que el Gobierno asturiano no es partidario de asumir esas competencias porque solo tendrían potestad sobre dos líneas y por las necesidades de inversión "muy intensas" que se tendrían que realizar.

En ese sentido, en 2006, el traspaso de las competencias de los medios materiales y económicos de la Administración del Estado a Asturias para gestionar el funcionamiento de la Justicia supuso traspasar 109 empleados, en su mayoría personal laboral, y 33 inmuebles, con un coste presupuestario inicial de casi 16,5 millones de euros.

Actualmente, el personal al servicio del Gobierno del Principado se sitúa en 36.907 trabajadores, lo que en 2020 supondrá en pago del personal 1.831 millones de euros.