Asturias: Más prácticas y empleo tecnológico con acuerdo UNED y Clúster TIC

Firman del convenio de colaboración entre UNED Asturias y el Clúster TIC Asturias. - UNED ASTURIAS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Clúster TIC de Asturias y UNED Asturias han firmado este jueves un convenio de colaboración para fortalecer las sinergias entre el ámbito educativo, tecnológico y empresarial, promoviendo iniciativas conjuntas orientadas a la formación, la innovación y el desarrollo del talento en Asturias.

En el acto, celebrado en UNED Asturias, han estado presentes el director de esta institución, Juan Carlos Menéndez Mato; el presidente del Clúster TIC Asturias, Patricio Arias Álvarez; el director general del Clúster, Enrique Jáimez Falagán; la responsable del Nodo de Talento del Clúster, Lucía Menéndez-Menéndez; y el representante del profesorado del centro universitario, Emilio Álvarez Arregui.

Según una nota de prensa de la institución académica, este acuerdo permitirá impulsar prácticas formativas para estudiantes de UNED Asturias en empresas tecnológicas vinculadas al ecosistema digital asturiano, facilitando el acercamiento del alumnado a entornos profesionales innovadores y favoreciendo su empleabilidad y adaptación a las demandas del mercado laboral.

Asimismo, han destacado que el convenio puede servir de impulso para futuras colaboraciones en programas de formación especializada y microcredenciales en ámbitos estratégicos, así como proyectos de I+D+ie (Investigación, Desarrollo e Innovación Educativa), seminarios, congresos, cursos de extensión universitaria y otras actividades de divulgación científica y tecnológica.