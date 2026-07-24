Asturias mejorará la protección de motoristas en siete carreteras del suroccidente

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OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado una nueva actuación para reforzar la seguridad y mejorar la protección en la red viaria. Se trata de una inversión de 499.384 euros destinada a la instalación de nuevos sistemas de contención y protección para motoristas en siete carreteras del suroccidente. El plazo de ejecución de las obras será de tres meses.

Los trabajos permitirán colocar más de 7.300 metros de barreras y sistemas de seguridad de diferente tipología en la AS-15 Cornellana-Puerto de Cerredo; AS-29 San Antolín de Ibias- La Regla; AS-212 San Antolín de Ibias-Degaña; AS-213 Cangas del Narcea-Puerto Leitariegos;

AS-217 Tineo-Pola de Allande; AS-219 Luarca-Pola de Allande; y AS-34 Berducedo-Pozo de las Mujeres Muertas.

Las obras se llevarán a cabo en los cinco concejos en los que se desarrolla el programa del suroccidente y los puntos elegidos han sido determinados conforme a los informes y datos disponibles de los servicios de Prevención y Seguridad Vial.