Asturias muestra su disposición a integrarse en el futuro sistema estatal de billete único

Jorge García, Alejandro Calvo y Lucía Martínez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha reafirmado este miércoles su compromiso con la movilidad sostenible y su plena disposición a integrarse en el futuro sistema estatal de billete único. Así lo han expresado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, en la reunión que han mantenido con la directora general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Lucía Martínez Riveiro.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el encuentro ha permitido profundizar en el análisis técnico de los avances del sistema asturiano de integración tarifaria y en los requisitos necesarios para su encaje en el modelo estatal.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado su voluntad de colaborar activamente en el diseño y desarrollo del abono único nacional, una herramienta destinada a facilitar el uso del transporte público y avanzar hacia un sistema más integrado, accesible y eficiente.

El Principado cuenta desde septiembre de 2022 con un sistema pionero de integración tarifaria y modal a través de la tarjeta ConeCta, que unifica la oferta de transporte público y permite desplazarse por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes.

Durante la reunión, las dos administraciones han coincidido en la importancia de avanzar hacia un modelo coordinado de movilidad a escala estatal, basado en la cooperación interadministrativa.

El Principado ha valorado las medidas impulsadas por el Gobierno de España para promover el transporte público, como las bonificaciones tarifarias y la gratuidad de los servicios ferroviarios de cercanías.

El Ejecutivo autonómico considera que este marco de colaboración ha sido clave para reforzar el uso del transporte público como herramienta de cohesión social y territorial. Asimismo, cree que la futura integración en el billete único estatal supondrá un nuevo impulso hacia un sistema de transporte más accesible, eficiente y coherente con los objetivos de sostenibilidad.