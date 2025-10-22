Asturias muestra su potencial artístico en Valladolid, en 'Mercartes 2025'

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias participa esta semana en Valladolid en el Mercado de las Artes Escénicas Mercartes 2025 con un estand propio y una amplia agenda de encuentros profesionales. La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte asturiana refuerza así su apoyo a la proyección de las compañías asturianas en el principal encuentro del país dedicado a este ámbito de actividad. También da cumplimiento al compromiso de consolidar industrias culturales, profesionalizar el sector y difundir el talento regional.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha asistido este miércoles a un encuentro celebrado en el estand de Asturias en Mercartes entre profesionales de la comunidad y de otros puntos de España, que ha servido de presentación de las compañías regionales.

En el acto se han degustado quesos y sidra como ejemplo de la conexión entre la cultura y la identidad del territorio, y como invitación a descubrir Asturias también a través de su patrimonio gastronómico.