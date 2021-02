Asturias no ampliará el horario de la hostelería porque "no es momento de relajaciones adicionales"

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias no va a ampliar el horario de la hostelería porque según ha insistido el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, "no estamos en momento de hacer nuevas relajaciones adicionales, ya lo veremos como evoluciona la pandemia". "La receta de Asturias sigue siendo la misma ser cautos, precavidos y no precipitarnos en la toma de decisiones", ha dicho.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y preguntado por las propuestas de la patronal de hostelería, OTEA, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que han pedido retrasar el cierre de la hostelería, Cofiño ha insistido en que "Asturias sigue en riesgo extremo y no podemos rebajar las medidas para evitar las recaídas".

Así ha insistido en que se irán tomando las decisiones en arreglo a la evolución de la pandemia y siempre con criterios sanitarios y científicos.

En este sentido y preguntado por la Semana Santa, Cofiño ha recordado que Barbón ya se ha pronunciado y "no hay más que decir". "La Semana Santa existirá en el calendario, pero las celebraciones en absoluto podrán ser. No podemos relajarnos, no estamos en condiciones de relajarnos, vamos a ser cautos, porque el virus sigue aquí", ha reiterado.

Ha explicado que "se irán flexibilizando medidas con todas las cautelas" destacando que Asturias está en riesgo extremo aún, por tanto de aquí a Semana santa "irán viendo que medidas, si es que fuera el caso se pueden adoptar". "Repito, si es que fuera el caso", ha indicado Cofiño.

Juan Cofiño ha indicado que la decisión de modificar la apertura de supermercados ampliando su horario, se ha basado en una reflexión de Salud desde la propia experiencia de estos meses ya que es una realidad que estamos ante actividad esencial de primera necesidad a los que toda la ciudadanía acude y por tanto se ve conveniente ampliar horario para evitar la concentración de personas.

"Estamos hablando de una actividad esencial y no cabe comparación con la hostelería u otras actividades de ocio, por si alguien quiere establecer un paralelismo que no procede establecer", ha insistido