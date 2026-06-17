"En Asturias no hay un solo céntimo de fondos europeos destinados a vivienda en riesgo", afirma Zapico

Ovidio Zapico ,en Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha aprovechado una visita a unas obras de Avilés para reivindicar la gestión de su consejería en la ejecución de los fondos europeos destinados a vivienda y rechazar cualquier duda sobre una posible pérdida de financiación.

"En Asturias no hay un solo céntimo de fondos europeos destinados a vivienda en riesgo. Todas las obras están iniciadas y contamos con los convenios actualizados con el Ministerio y las correspondientes prórrogas para culminar los proyectos dentro de los plazos establecidos", ha afirmado.

El consejero ha explicado que todas las actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) deben estar iniciadas antes del 31 de diciembre, un objetivo que, según ha subrayado, Asturias ya ha cumplido.

Además, ha señalado que la Dirección General de Vivienda no solo ha ejecutado correctamente la totalidad de los recursos inicialmente asignados, sino que también ha logrado captar 21 millones adicionales para políticas de vivienda gracias al grado de cumplimiento alcanzado.

De esa cuantía, cerca de cinco millones se destinarán a nuevas promociones de vivienda pública, mientras que los dieciséis millones restantes han permitido poner en marcha una segunda convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de edificios residenciales.

"Por mucho que algunos se empeñen en cuestionarlo, no solamente no hay dinero en riesgo, sino que Asturias dispone hoy de 21 millones más para vivienda que cuando comenzó este programa", ha sentenciado.