Asturias optimiza su modelo de gestión y planificación del ciclo del agua para duplicar su capacidad de abastecimiento

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, interviene en la inauguración del congreso 'Hablemos del agua', organizado por el Clúster del Agua, en el Teatro de la Laboral, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias dispone de 200 millones para optimizar su modelo de gestión y explotación del ciclo del agua y duplicar así su capacidad de almacenamiento, lo que elevaría de los 191 días actuales a los 365.

Así lo ha indicado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, quien ha participado este miércoles en la inauguración del congreso 'Hablemos del agua', organizado por el Clúster del Agua, en el Teatro de la Laboral, en Gijón.

Calvo ha alertado acerca de la necesidad de anticiparse a los efectos del Cambio Climático con una visión integral que garantice la seguridad hídrica de la comunidad, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Al tiempo, el consejero ha dejado claro que esta visión integral del modelo combina distintos elementos y revisa los criterios tradicionales.

"Cuando hablamos de duplicar la capacidad de almacenamiento, no estamos planteando almacenar físicamente el consumo correspondiente a un año", ha indicado, a lo que ha apuntado que se habla de aumentar la capacidad mediante una combinación de recursos e infraestructuras que permitan responder mejor ante situaciones de menor disponibilidad.

Ha destacado, además, que la seguridad hídrica no puede depender únicamente de los recursos disponibles, sino también de la capacidad para regularlos, transportarlos y distribuirlos.

Por ello, la planificación del Principado aborda el sistema de manera integrada, con infraestructuras interconectadas y alternativas que permitan mantener el suministro cuando disminuyan las aportaciones o se produzcan incidencias.

Entre las actuaciones que el Ejecutivo autonómico ya tiene en marcha, Calvo ha citado la nueva conducción Lieres-Espiniella, de más de trece kilómetros y con una capacidad de hasta 4.500 litros por segundo, que permitirá reforzar el transporte de agua y disponer de una segunda vía de canalización. De este modo, no dependerá de una única alternativa para el suministro.

El programa incluye también la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Rioseco, la conexión entre la arteria costera y el área central y el desarrollo de las arterias Oriental y Bajo Nalón. Estas intervenciones reforzarán la capacidad hidráulica y mejorarán las posibilidades de operación y redistribución de los recursos en el conjunto de la red.

REUTILIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS FUENTES

Asimismo, la incorporación de recursos del río Narcea, a través de Ablaneda, constituye otra de las líneas de actuación para diversificar las fuentes de suministro.

La disponibilidad de recursos alternativos, junto con una red suficientemente interconectada, permitirá reducir la vulnerabilidad del sistema ante una posible disminución de las aportaciones o una incidencia en alguna de sus infraestructuras.

La reutilización del suministro tendrá también un papel destacado en esta estrategia. De esta forma, la biofactoría de Villaperi (Oviedo) con una inversión global próxima a los 70 millones, permitirá producir inicialmente 6,3 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada para usos industriales.

Esta aportación hará posible sustituir determinados consumos de agua potable y liberar recursos convencionales para aquellos usos que los requieren.

La iniciativa permitirá avanzar hacia una gestión integrada de las necesidades urbanas e industriales e incorporará nuevas alternativas donde las condiciones técnicas, sanitarias y ambientales lo permitan.

La transformación del ciclo del agua se completa con la digitalización y la mejora de la eficiencia. Los proyectos D'AUA, Arrudos100 y ANDA movilizan conjuntamente una financiación superior a los 32 millones y están orientados a mejorar la gestión del sistema. La sensorización y la monitorización permitirán conocer mejor los caudales y consumos, identificar pérdidas, detectar incidencias y disponer de información para mejorar las decisiones operativas.