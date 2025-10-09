Asturias y otras ocho comunidades recibirán 40 millones de euros de las ayudas 'RedIA' para IA empresarial

Archivo - Una persona con el móvil y el ordenador encendidos, en Madrid (España), a 9 de febrero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones públicas 'RedIA', dotada con 130 millones de euros y orientada al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial, ha recibido un total de 1.048 solicitudes y el importe de las ayudas que han pedido las compañías interesadas asciende a 442 millones de euros, más del triple que los fondos disponibles.

Los 130 millones de euros de la convocatoria están regionalizados, por lo que los fondos se repartirán en función del nivel de desarrollo de las mismas.

De este modo, las más desarrolladas (Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra y Madrid) contarán con 47 millones de euros, mientras las menos desarrolladas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla) dispondrán de 43 millones de euros y el resto (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Galicia, Murcia y La Rioja, consideradas 'en transición') de 40 millones de euros.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizó el martes de esta semana (7 de octubre) y Red.es, la entidad pública encargada de la gestión de esta convocatoria de ayudas, ha señalado en un comunicado que el volumen de peticiones evidencia el "fuerte interés empresarial" en financiar proyectos de IA destinados al desarrollo experimental y a la mejora de productos, procesos y servicios.

"El volumen económico total de los proyectos presentados alcanza los 884 millones de euros, con una media de 839.000 euros por propuesta. Cabe destacar que la intensidad de la subvención por proyecto oscila entre el 25% y el 60% del presupuesto total y que las empresas del sector sanitario estaban excluidas en esta convocatoria", ha detallado Red.es.

En ese sentido, a mediados del pasado julio el Gobierno anunció otra convocatoria de ayudas específica para la aplicación de la IA en el sector sanitario y de la salud dotada con 50 millones de euros y denominada 'RedIA Salud'.

Red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha señalado también que el perfil empresarial que ha concurrido a la convocatoria 'RedIA' "es diverso", aunque han predominado las pequeñas empresas, con un 60,5% del total de solicitudes, mientras las grandes han supuesto cerca del 22,5% y las medianas el 17%.

"Las propuestas recibidas se centran en tecnologías de alto impacto, con especial protagonismo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la robótica, áreas clave para la transformación digital del tejido productivo", ha añadido la entidad pública.

Cabe recordar que los 130 millones de euros del programa 'RedIA' se destinarán a cofinanciar proyectos de desarrollo experimental en inteligencia artificial y otras tecnologías duales y su integración en las cadenas de valor.

El presupuesto asignado por proyecto oscilará desde un mínimo de 400.000 euros hasta un máximo de 5 millones de euros y cada solicitante ha podido presentar hasta tres propuestas, aunque como mucho solo se podrán financiar dos.