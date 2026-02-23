Asturias participa con 26 estudiantes de FP en la competición nacional de habilidades técnicas 'Spain Skills'. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de 26 estudiantes de Formación Profesional (FP) de quince centros educativos representará a Asturias en la competición bienal de habilidades técnicas Spain Skills, que se celebra desde mañana y hasta el sábado en el recinto Ifema de Madrid.

La delegación asturiana, que inició este lunes su viaje desde la Consejería de Educación, se completa con 24 tutores, dos jefas de equipo y un coordinador. También asistirán, con el fin de apoyarles, en distintos momentos de la semana, la consejera de Educación, Eva Ledo, y el director general de Formación Profesional, Ángel Balea.

El equipo autonómico competirá en 24 modalidades, 22 de ellas con una participación individual, y otras dos, Mecatrónica Industrial y Jardinería Paisajística, con una pareja de estudiantes. Como curiosidad, en la delegación hay dos hermanos que intervendrán en dos disciplinas diferentes: Beatriz Rodríguez Roquer lo hará en Panadería e Ignacio Rodríguez Roquer, en Mecatrónica Industrial.

El torneo está promovido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ya que España forma parte de las asociaciones Wold Skills International y World Skills Europe que han impulsado estas competiciones.

El Principado ha recibido una asignación de 270.000 euros, dentro de los fondos de cooperación territorial destinados a impulsar la calidad de la FP, tanto por organizar el campeonato autonómico previo como por participar en el nacional.

El alumnado ganador de cada prueba pasará a integrar la selección nacional que representará a España en el campeonato mundial World Skills International, que se celebrará en septiembre en la ciudad china de Shanghái.