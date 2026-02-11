Asturias pide un frente común para defender el papel de las comunidades en la gestión de fondos de cohesión europeos

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, y la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, en el pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue). - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha instado este miércoles al Ministerio de Política Territorial y al resto de comunidades autónomas a defender ante las instituciones europeas que los territorios mantengan su participación en la gestión y el diseño de la política de cohesión comunitaria, tal y como ha ocurrido en los últimos programas operativos de la Unión Europea (UE).

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha destacado la necesidad urgente de activar un frente común durante la reunión del pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), celebrada esta tarde en Madrid. En este sentido, ha recordado que Asturias lleva tiempo advirtiendo de que la mayoría conservadora en Bruselas empuja hacia una centralización de la gestión de los fondos de cohesión, lo que en la práctica supondría apartar a las administraciones autonómicas y locales de los órganos de decisión.

Según ha detallado el Principado en una nota de prensa, la Comisión Europea se encuentra en pleno diseño del futuro marco financiero 2028-2034. "Es imprescindible que las comunidades participemos del diseño y la gestión de los fondos de cohesión", ha subrayado Peláez.

El titular de Hacienda ha emplazado al Gobierno de España y al resto de comunidades, especialmente a las gobernadas por el PP, a establecer un frente común contra la corriente centralizadora que se promueve en Bruselas.

También ha señalado que Asturias es una referencia en la gestión y ejecución de los fondos Feder, lo que, a su juicio, se debe en gran medida a que tiene gran autonomía para tramitar este paquete de ayudas, el principal de la política de cohesión que reciben las comunidades. "Somos capaces de ejecutar incluso por encima del cien por cien gracias a que tenemos autonomía para gestionar tipo de fondos", ha valorado.