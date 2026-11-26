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OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha remitido a la Comisión Europea (CE) sus propuestas para la futura Estrategia Marítima y Macrorregional Atlántica.

Entre las prioridades trasladadas a Bruselas figuran el desarrollo del corredor atlántico, la mejora de las conexiones ferroviarias con la meseta y Europa y el refuerzo de la competitividad de los puertos de Gijón y Avilés.

Las aportaciones se han presentado en el marco de la convocatoria europea de datos (Call for Evidence), abierta para recoger propuestas de administraciones, agentes económicos y sociales y otras organizaciones.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la CE puso en marcha este proceso el 1 de octubre para definir el alcance y las prioridades de la futura estrategia, cuya presentación está prevista para junio de 2027. La iniciativa responde al mandato aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2025, que instó a la Comisión a elaborar, junto con los Estados miembros, un nuevo marco de cooperación para el espacio atlántico.

Movilidad considera prioritario avanzar en la interoperabilidad de las redes ferroviarias y garantizar la continuidad de los itinerarios internacionales para mejorar la conexión de Asturias con los mercados europeos y facilitar el transporte de mercancías. El documento también plantea impulsar las autopistas ferroviarias y marítimas como alternativas sostenibles para reforzar los intercambios entre territorios atlánticos.

En el ámbito marítimo, propone recuperar y potenciar los servicios de transporte de corta distancia entre puertos para reducir la dependencia de la carretera. En el ferroviario, apuesta por servicios más competitivos y una mayor integración en la red europea de mercancías.

La propuesta presta especial atención a los puertos de Gijón y Avilés, infraestructuras estratégicas para la actividad económica y la proyección exterior de Asturias. Para aumentar su competitividad, plantea mejorar sus conexiones terrestres y ferroviarias y reforzar su integración con las plataformas logísticas y las áreas productivas. En este apartado se incluye la necesidad de conectar Zalia e InterZalia con las principales redes logísticas europeas.

La consejería apuesta por abordar de forma conjunta el transporte marítimo, ferroviario y terrestre, de manera que puertos, plataformas logísticas y centros de actividad económica estén mejor conectados y se facilite el movimiento de mercancías.

El Gobierno de Asturias considera que la futura estrategia debe dar continuidad al trabajo desarrollado por la Estrategia Marítima Atlántica, reforzándolo con una perspectiva más amplia que integre logística, infraestructuras y transporte. Con este objetivo, el Principado trabaja en colaboración con las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés para incorporar las necesidades del tejido empresarial a la planificación de infraestructuras y transportes.

Esta labor se desarrolla también a través de Archam, la alianza de cámaras del Arco Atlántico, integrada por entidades empresariales del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, País Vasco y Nueva Aquitania. La red impulsa una agenda común en ámbitos como las infraestructuras, el transporte, la energía y la competitividad industrial.

Además, la propuesta destaca la importancia de avanzar en la digitalización de los sistemas portuarios y logísticos y de mejorar el intercambio de información entre operadores y administraciones para optimizar las cadenas de suministro.

Asturias defiende que las regiones participen de forma efectiva en el diseño, la ejecución y la evaluación de la futura estrategia. A juicio del Gobierno autonómico, la cooperación debe implicar a España, Francia, Irlanda y Portugal y responder a las necesidades específicas de los distintos territorios del espacio atlántico.

La propuesta reclama que este nuevo marco de colaboración se traduzca en proyectos concretos de interés común, con objetivos definidos y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar sus resultados.

También plantea coordinar los distintos instrumentos de financiación europeos, nacionales y regionales, así como vincular las actuaciones al próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para 2028-2034.