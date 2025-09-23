Asturias pondrá en marcha en 2026 el Fondo de Consolidación Empresarial dotado con diez millones

Barbón pide a las instituciones "rapidez y contundencia" para proteger a industrias como ArcelorMittal

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias pondrán en el año 2026 en marcha el Fondo de Consoidadción Empresarial previsto en el acuerdo social con los agentes sociales. Estará dotado con diez millones de euros.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, en su discurso con motivo de la primera sesión del debate de orientación política, donde ha destacado el apoyo a las empresas.

El dirigente asturiano ha hecho referencia a un reciente viaje que ha realizado a las instituciones europeas y ha dicho que el futuro de la industria europea -y, en particular, la siderurgia- se decide en Europa. "Por esa razón viajé a Estrasburgo en vísperas de la aprobación del Clean Industrial Deal. Había que estar donde había que estar y cuando había que estar", ha deñalado.

Ha insistido en que no se cansará de pedir a la Unión Europea (UE) "rapidez y contundencia" para proteger a la industria comunitaria. Esa protección, según el dirigente asturiano, es la única alternativa para que ArcelorMittal complete su plan de descarbonización.

Mientras, ha dicho que colabora el Ministerio de Industria para que la empresa inicie otra acería eléctrica en Avilés. De lograrlo, las plantas asturianas estarían mejor situadas que ninguna otra para liderar la producción de acero verde en Europa.

"Como también estamos acreditando una buena gestión de los recursos Next Generation, estamos plenamente legitimados para pedir una prórroga del Fondo de Transición Justa hasta 2034, como le planteé a la comisaria Teresa Ribera", ha añadido.

ENERGÍA

Adrián Barbón ha señalado además que el desarrollo del anillo eléctrico central es una "cuestión decisiva" y que la Consejería de Ciencia está volcada en este objetivo de la mano de la patronal y de las organizaciones sindicales.

Ha anunciado que el consejero de Ciencia y su equipo se reunirán de nuevo este miércoles con el secretario de Estado de Energía. "Es el segundo encuentro en tres meses, porque para mi gobierno es una prioridad absoluta. No podemos consentir que la falta de garantía de suministro aplace inversiones previstas o frene la implantación de nuevas empresas", ha advertido.