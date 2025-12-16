Asturias pone en marcha el Observatorio de Violencia sobre las Mujeres

Observatorio de Violencia sobre las Mujeres - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha el Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres, una herramienta destinada a mejorar la coordinación institucional, la atención y el acompañamiento a las víctimas.

Entre las funciones del observatorio destacan la elaboración de informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como la colaboración con instituciones para impulsar estrategias de prevención y erradicación de la violencia machista, según ha informado el Ejecutivo asturiano.

La vicepresidenta del gobierno del Prinicpado, Gimena Llamedo, que ha presidido este marts la reunión constitutiva, ha subrayado que el observatorio es "un ejemplo más del compromiso firme de este gobierno en la erradicación de la violencia de género, reflejado también en el presupuesto de la consejería".

Ha recordado que las cuentas asturianas han aumentado un 25% la partida para combatir la violencia machista, reforzar la atención a las víctimas, ampliar el personal de los centros asesores de la mujer y fortalecer la red de casas de acogida y el centro de crisis.

Durante la sesión se han creado dos grupos de trabajo: uno centrado en la violencia de género en el medio rural y otro orientado a la prevención en el ámbito de la salud y los derechos sociales.

El observatorio asesorará a las administraciones y entidades implicadas, formular propuestas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, y diseñar medidas específicas de protección para las mujeres víctimas, sus hijos e hijas y otras personas de su entorno.

El observatorio está integrado por 23 personas, entre ellas representantes de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, los centros asesores de la mujer, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar un enfoque multidisciplinar.