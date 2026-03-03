Asturias pone en marcha un servicio pionero para niños con enfermedades crónicas complejas y paliativos

Archivo - HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha puesto en marcha un servicio pionero, operativo durante las 24 horas, para pacientes atendidos por la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El objetivo es garantizar una asistencia integral, humana y permanente a niños con enfermedades de alta complejidad y a sus familias, que necesitan acompañamiento clínico y emocional continuo.

Según informa el Gobierno asturiano, esta unidad del HUCA es el dispositivo de referencia en este campo para toda Asturias y actualmente asiste a cerca de 60 menores con enfermedades crónicas complejas o necesidades paliativas. La atención, que se prestaba en horario de mañana, pasa a ser un servicio disponible las 24 horas para ofrecer acompañamiento clínico y emocional.

Además, destaca el Principado, esta medida se alinea con los objetivos recogidos en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023-2030 y contribuye a mejorar la continuidad de los cuidados, evitar ingresos y favorecer la asistencia en el domicilio.

El nuevo recurso se organizará mediante guardias localizadas de pediatras con formación específica en cuidados paliativos. La atención será preferentemente telefónica o por videollamada, lo que permitirá resolver dudas, ajustar tratamientos y coordinar recursos asistenciales.

En situaciones de especial complejidad clínica o emocional, como los procesos de final de la vida, se podrá activar una guardia presencial, con pediatra y personal de enfermería especializada, que se desplazarán al domicilio correspondiente y puedan acompañar a las familias.

El servicio está disponible tanto para las familias de menores incluidos en la unidad como para profesionales que atienden a estos pacientes en diferentes recursos, como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), las urgencias hospitalarias y otros equipos que precisen apoyo o coordinación asistencial.

Las funciones del nuevo dispositivo incluyen la resolución de dudas clínicas, el control sintomático, la valoración telemática de urgencias, la coordinación con emergencias y el acompañamiento emocional a las familias. También permitirá certificar fallecimientos o coordinar, si procede, procesos de donación.