Asturias prepara un decreto para evitar que los cobros indebidos del salario social perjudiquen a los más vulnerables

Archivo - Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ha asegurado este domingo que el Gobierno asturiano está trabajando en un decreto para modificar el procedimiento de reclamación de cobros indebidos del salario social, con el objetivo de evitar que afecte a las personas más vulnerables.

Del Arco ha reconocido que la Administración dispone de plazos "largos" para reclamar estos cobros indebidos, lo que, a su juicio, "penaliza a determinadas personas". Ante esta situación, ha explicado que el Ejecutivo autonómico lleva semanas elaborando un borrador normativo que permita revisar el actual sistema.

Según ha indicado, una vez finalizado, el texto será trasladado tanto a las personas afectadas como a las asociaciones que las representan, con el fin de recabar aportaciones y mejorar el procedimiento. "El ánimo de este Gobierno es que estas situaciones, derivadas de la ley de tributos y de los cobros indebidos, no penalicen a las personas más vulnerables", ha subrayado.

La consejera ha señalado que el Ejecutivo está acelerando los trabajos para aprobar este decreto "a la mayor brevedad posible", si bien ha evitado concretar plazos al depender de trámites como su paso por el Consejo Consultivo.

En todo caso, ha insistido en que el Gobierno actúa con "plena conciencia y sensibilidad" ante esta problemática y ha reiterado su compromiso de introducir cambios en el procedimiento actual para mejorar la protección de los colectivos afectados.