Asturias presenta el plan sociosanitario que coordinará la atención integral a las personas hasta 2030

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, presenta el II Plan Sociosanitario del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado el II Plan Sociosanitario 2026-2030, una hoja de ruta que refuerza la coordinación institucional para avanzar en el modelo de cuidados centrado en las personas y dar respuesta a los principales retos demográficos y asistenciales de la población.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presentado este miércoles el documento a entidades del tercer sector y ayuntamientos en un acto en Oviedo en el que ha desgranado las principales novedades que recoge el documento. Entre ellas destaca su organización en torno a cinco ejes de actuación basados en el refuerzo de la gobernanza compartida entre los sistemas sanitario y social; el impulso de la innovación y la generación de conocimiento; la mejora de la coordinación en la atención a la infancia y las familias; la promoción de la autonomía personal y la participación social; y el desarrollo de cuidados integrales para personas con necesidades complejas.

Dentro de esos cinco ejes se incluyen 25 medidas para mejorar la atención a cada persona. Entre ellas la directora general de cuidados y coordinación sociosanitaria, Rocío Allande, ha destacado la implantación de un proyecto de urgencias sociosanitarias para personas que no necesitan ingreso hospitalario pero tampoco pueden regresar a sus casas. También figuran proyectos relacionados con el apoyo a personas con trastorno del espectro autista y sus familias, además de la creación de un nuevo Centro de Apoyo a la Integración (CAI) que se instalará en Langreo.

La estrategia, elaborada conjuntamente por las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar, incorpora nuevas líneas de intervención adaptadas al envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la dependencia, la discapacidad y las situaciones de soledad no deseada.

UN MODELO DE RESPUESTA COORDINADA

La consejera de Salud ha explicado que el objetivo del Principado es lograr una atención personalizada para cada paciente, de manera que se modulen los cuidados dependiendo de sus necesidades.

En la estrategia se da respuesta a las dificultades que los propios profesionales han ido trasladando, como el intercambio de información entre los sistemas informáticos de Salud y de Derechos Sociales.

La idea es "dejar procedimientos claros", según ha explicado Saavedra, para que ambos sistemas informáticos puedan cruzar aquellos datos que se puedan compartir de manera que una persona no tenga que recurrir a dos circuitos diferentes para recibir la atención de la administración.

El documento se someterá a participación pública en esta fase de elaboración, con el fin de lograr la "máxima participación" y enriquecer el contenido antes de su aprobación definitiva y reforzar así el consenso en torno al modelo de atención sociosanitaria.

El anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el próximo viernes, día 31 de julio y a continuación, el lunes 3 de agosto se abrirá el plazo de aportaciones y alegaciones hasta el 29 de septiembre para "ir mejorando el documento final".