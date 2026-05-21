Asturias prevé cerrar el año con 158,5 millones de los fondos Feder movilizados

Reunión comité Feder. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) correspondiente al periodo 2021-2027 prevé cerrar el presente año con un total de 158,5 millones de euros movilizados, según se ha estimado este jueves en la reunión de su Comité de Seguimiento celebrada en Oviedo. El encuentro ha estado copresidido por la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García.

Durante la reunión se ha recordado que el plan contempla para todos los territorios un plazo adicional de dos años para la ejecución de las inversiones a partir de 2027. Las actuaciones financiadas con estos recursos europeos se articulan en Asturias en torno a tres objetivos.

El primero de ellos se centra en el fomento de las empresas de base tecnológica y en la digitalización de los sistemas de abastecimiento de agua. El segundo objetivo busca el avance hacia un territorio más sostenible, con inversiones concretas como las obras de defensa destinadas a prevenir las crecidas del río Sella. Por último, el tercer eje se dirige al fomento de las políticas sociales, ámbito que incluye medidas como la construcción de los institutos de Educación Secundaria (IES) de La Florida y La Corredoria, ambos ubicados en Oviedo.

La directora general, Raquel García, ha puesto en valor la marcha del plan y ha destacado que va en la línea del anterior programa operativo (2014-2020), período en el que Asturias logró certificar el uso de la totalidad de los fondos antes que ninguna otra comunidad autónoma. "Hay que recordar que cada territorio tiene dos años más, a partir del fin de la vigencia del programa, para ejecutar todas las inversiones previstas", ha explicado.

Las personas que integran el comité organizaron una visita técnica para conocer sobre el terreno un ejemplo de inversión realizada con los fondos Feder. En esta ocasión, se desplazaron a las instalaciones de la empresa asturiana Taxus, una consultora del sector medioambiental que ha cofinanciado con estos recursos europeos la construcción de su sede en Oviedo.