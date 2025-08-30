Asturias rebaja el nivel de alerta por incendio forestal, con dos fuegos estabilizados y tres controlados

Varios vecinos tratan de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondient - Xuan Cueto - Europa Press

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y Vicepresidenta del Consejo de Gobierno, Gimena Llamedo, ha declarado el regreso a la fase de emergencia en Situación 0, a las 13.36 horas, de hoy sábado 30 de agosto, del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En estos momentos en Asturias hay dos incendios estabilizados en Ibias y Genestoso (Cangas del Narcea), y tres incendios controlados en Tineo, Degaña y Somiedo. En el caso del incendio de Ibias este sábado continuarán los trabajos de remate y liquidación, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en nota de prensa. En él trabajarán la Brif de Tineo, Bomberos de Asturias y una empresa forestal.

Tras concluir los trabajos de los cortafuegos en Villarcebollín y de Cecos a Villarmayor, la maquinaria pesada continuará con los mismos en Piñeira y Andeo.

En Genestoso, Cangas del Narcea, se continuarán las tareas de chapeo que llevarán a cabo los Bomberos de Asturias y una empresa forestal. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) continuará en San Antolín de Ibias.

Respecto a los tres incendios forestales controlados, el de Tuña/Merillés (Tineo) está pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural y no humea. El de Valdeprado (Degaña) no humea en ningún punto y está pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural. Finalmente, el de Caunedo/Gúa (Somiedo) está pendiente de revisión por la Guardería de Medio Natural.