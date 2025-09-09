Asturias recibe a ocho emigrantes tras más de setenta años fuera gracias al programa Añoranza

Foto de familia con todos los integrantes de la última edición de la 'Operación Añoranza'. - PRINCIPADO

El Gobierno de Asturias promueve una nueva edición del programa Añoranza, que "salda una deuda emocional con la emigración y fomenta la participación de la comunidad exterior en la vida social y cultural del Principado", según ha señalado la vicepresidenta, Gimena Llamedo. El proyecto facilita el traslado y estancia de personas emigrantes a la comunidad. En esta edición, el Principado recibe a ocho personas tras más de setenta años de residencia en Venezuela y Argentina.

Llamedo se ha reunido esta tarde con los emigrantes junto con la directora general de Emigración y Retorno, Olaya Romano. En esta edición participan tres mujeres y cinco hombres, procedentes de Venezuela y Argentina, de entre 70 y 83 años, que se reencontrarán con sus familiares en Cabrales, Llanes, Gijón, Candás, Mieres, Cangas de Onís y Ribadesella. Algunos llevan casi 80 años sin pisar Asturias.

"Recibimos a Angelina, Tomás, José Ángel, Alejandro, Miguel Ángel, Florentina, Benito y María Isabel, cuyas historias escuchamos con la emoción de ser testigos de un encuentro como este, con el que pueden recuperar los vínculos a los que tuvieron que renunciar al partir, y con el orgullo de haber podido facilitar esta visita", ha valorado Llamedo.

La vicepresidenta ha subrayado la importancia de esta iniciativa, "una de las más entrañables de las impulsadas desde el gobierno y un claro ejemplo de la apuesta por promover la participación de la comunidad asturiana del exterior y mantener vivos los lazos y vínculos con Asturias por encima de la distancia física", ha insistido.

El Principado organiza para las personas participantes un programa de actividades culturales y de divulgación de la realidad actual de la comunidad. De esta forma, visitan sus concejos de origen, así como a otros lugares representativos de Asturias y la emigración como Covadonga, Cangas de Onís, Colombres, Oviedo o Gijón.