Asturias reclama al Ministerio de Transportes celeridad para la A-63, el enlace de Robledo y los accesos a El Musel

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha trasladado este martes al Ministerio de Transportes la exigencia de impulsar con urgencia las principales infraestructuras viarias pendientes en el Principado, con especial foco en la culminación de la autovía del suroccidente (A-63), la "ejecución inmediata" del enlace de Robledo y la definición de los accesos a El Musel y la Zalia.

Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Transportes, Calvo ha situado la respuesta a las grandes actuaciones viarias de la red estatal como la máxima prioridad para Asturias, tras los avances logrados en el ámbito ferroviario con la puesta en servicio de la variante de Pajares y el desarrollo del Plan de Cercanías.

En relación con la autovía del suroccidente, el Ejecutivo asturiano ha reclamado al Gobierno central que acelere la puesta en servicio del tramo entre Salas y Cornellana, impulse la segunda calzada entre El Regueirón y La Espina y garantice su continuidad hacia el occidente. Asimismo, Calvo ha recordado que el Principado ha avanzado dentro de sus competencias con la revisión del estudio informativo y ambiental entre La Espina y Tineo para facilitar la futura prolongación de la vía hacia Ponferrada.

Respecto al enlace de Robledo, proyectado para conectar la autopista 'Y' con la AS-II, el consejero ha solicitado que el Ministerio sitúe la obra entre las actuaciones de "ejecución inmediata". Para el Principado, esta intervención permitirá completar la funcionalidad de la autopista 'Y', redistribuir los tráficos metropolitanos, mejorar la seguridad vial y reforzar las conexiones entre los núcleos urbanos, industriales y logísticos del área central.

En el marco de estas demandas estratégicas, recogidas en la Alianza por las Infraestructuras del Estado, el Principado ha urgido también una solución definitiva para los accesos al puerto de Gijón y la Zalia tras la paralización del vial de Jove. Calvo ha instado al Ejecutivo central a asumir la propuesta integral asturiana para el nodo logístico central y ha vuelto a exigir la supresión del peaje del Huerna (AP-66), junto a su bonificación total mientras se prolonguen las obras en la vía.