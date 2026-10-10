Asturias reforzará en 2027 la financiación al deporte y a los servicios culturales de proximidad

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha detallado este sábado las principales actuaciones de su departamento anunciadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el debate de orientación política. La consejera ha destacado como el mayor compromiso destinar 4,8 millones al apoyo de federaciones, clubes y deportistas de alto nivel a través de tres de las líneas de trabajo para el fomento del deporte en Asturias. Son 2 millones para las federaciones, otros 2,5 para los clubes de alto nivel y 300.000 euros para los y las deportistas de alto rendimiento y de alto nivel.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el próximo año se financiarán con 350.000 euros la celebración de eventos deportivos y aumentará hasta 400.000 euros la línea para mejorar las instalaciones deportivas municipales en concejos de menos de 10.000 habitantes. Esta convocatoria, dotada con 200.000 euros en 2026, permitió apoyar proyectos de 22 entidades locales.

Además del incremento de recursos, la consejera se ha referido a las nuevas ayudas para favorecer la conciliación de las profesionales del deporte cuando son madres, cuyas bases se publicaron ayer en el Boletín Oficial del Principado, y la creación de una línea destinada a los clubes de deporte base. Estas medidas se suman a iniciativas como los Juegos Deportivos Escolares y las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), que permiten prescribir actividad física en coordinación con las autoridades sanitarias y bajo el seguimiento de profesionales de la educación física.

Gutiérrez ha incidido en el valor de las infraestructuras deportivas como elementos de dinamización económica y social y, en especial, las de alta montaña. En este ámbito ha enumerado la remodelación integral de Valgrande-Pajares; los avances en Fuentes de Invierno tras el acuerdo con la Diputación de León que permitió su conexión eléctrica y la retirada de los generadores; o la importancia de la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental para utilizar la estación todo el año, así como la transformación integral del refugio de montaña de Brañagallones, en el Alto Nalón.

CULTURA EN IGUALDAD

La consejera ha situado el acceso a la cultura en todo el territorio como otro de los ejes de actuación de su departamento, a través de programas como Asturies, Cultura en Rede y la Xira Didáctica. A esta estrategia se suman la Rede de Museos Etnográficos, la de Normalización Llingüística y la recién creada de Teatros y Auditorios de Asturias (Retea), que ya ha abierto su primera convocatoria y comenzará a programar actividad a finales de este mismo año.

Asimismo, ha anunciado el desarrollo de una estrategia de internacionalización cultural para reforzar la presencia de creadores, creadoras y empresas asturianas en ferias, festivales, redes profesionales y mercados nacionales e internacionales. En esta misma línea se enmarca la puesta en marcha de un programa de residencias artísticas en el Faro de Tapia, concebido como un espacio de creación contemporánea al servicio del talento cultural asturiano.

Entre las medidas previstas figura la creación de un portal único que reúna la programación y las iniciativas culturales que se desarrollan en Asturias, con el objetivo de mejorar su difusión y accesibilidad. La consejera ha puesto en valor igualmente el papel de la red bibliotecaria y el compromiso de elaborar un Plan de Actuación Bibliotecaria y de Fomento de la Lectura que permita planificar las políticas públicas del sector con especial atención a la infancia, la juventud, las personas con mayores dificultades de acceso y la creación en las lenguas propias.

Como parte de ese esfuerzo por garantizar el acceso a la cultura en condiciones de igualdad, en 2027 entrará en funcionamiento el nuevo servicio de bibliobuses dirigido a los concejos de menos de 2.000 habitantes.

PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD

Gutiérrez ha informado de las actuaciones que desarrolla su departamento en materia de política lingüística y protección del patrimonio cultural. En este ámbito, se ha referido a la aplicación de la 'Estratexa de Normalización del Asturianu y del Eonaviegu 2026-2030', las directrices de uso lingüístico, el traductor Eslema, que ya incorpora la traducción al eonaviego, y los desarrollos tecnológicos vinculados al proyecto Topía. También ha señalado que la Rede de Normalización Llingüística contará en 2027 con una financiación autonómica de 442.000 euros.

En materia de patrimonio cultural inmaterial, la consejera ha explicado que el Principado tramita cinco procedimientos para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la cultura minera, la cultura asturiana de la gaita, les dances asturianes, la cultura quesera y les mazcaraes d'iviernu, con la previsión de completar su tramitación durante 2027.

De igual modo, ha recordado la reciente presentación de la memoria técnica que servirá de base para iniciar el procedimiento de declaración de la cultura minera como BIC de carácter inmaterial. Paralelamente, Asturias apoya en la candidatura internacional vinculada a Santa Bárbara y las tradiciones mineras.

Gutiérrez también ha puesto en valor uno de los compromisos del presidente, al que definió como el de "mayor alcance": la proposición de Ley del Principado de Asturias de Cultura e Identidad que ya fue registrada en la Junta General por parte de los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de Asturias.

"Hablamos de reconocer la cultura como un derecho esencial, como un bien común y también como un factor de desarrollo social, territorial y económico", ha dicho.