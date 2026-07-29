Asturias refuerza la vigilancia de las garrapatas con un proyecto piloto y la app 'Garrapata Alert'

El investigador del Serida Alberto Espi y la subdirectora de Salud Pública de la Consejería de Salud, María Rodríguez Velasco. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha puesto en marcha el proyecto 'Vigilancia entomológica Asturias', una iniciativa pionera orientada a identificar garrapatas y mejorar el conocimiento sobre las variedades presentes en el Principado, así como los microorganismos que pueden contagiar a las personas.

Según ha informado el Principado, esta medida preventiva busca detectar los principales patógenos de interés para la salud pública y reforzar la vigilancia epidemiológica ante posibles riesgos emergentes. Estos parásitos pueden transmitir enfermedades como la de Lyme, la fiebre exantemática mediterránea, la anaplasmosis, la babesiosis y, en determinadas zonas, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

El programa arrancará como experiencia piloto en seis centros de salud pertenecientes a las tres áreas sanitarias de la comunidad: Vegadeo, Cudillero, Tineo, Pola de Lena, Villaviciosa y Llanes.

Para el desarrollo de la iniciativa resulta clave la participación ciudadana. De este modo, cuando una persona acuda a consulta con una garrapata adherida a la piel, los profesionales sanitarios podrán recoger la muestra y registrar información básica relacionada con la picadura.

Posteriormente, el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) analizará el ácaro para determinar su especie. A continuación, la muestra se remitirá al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), centro donde se estudiará la posible presencia de microorganismos con relevancia sanitaria.

Los datos obtenidos permitirán conocer con mayor exactitud las especies que circulan por la región y evaluar con mayor profundidad los riesgos para la población. En caso de que un paciente presente síntomas compatibles con alguna patología transmitida por estos parásitos, se aplicarán de forma inmediata los protocolos diagnósticos y terapéuticos establecidos. Por su parte, quienes no desarrollen sintomatología recibirán pautas para vigilar posibles manifestaciones clínicas durante las semanas posteriores.

MARCO Y APLICACIÓN 'GARRAPATA ALERT'

El programa se desarrolla a través de la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, en el marco del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, impulsado por el Ministerio de Sanidad bajo el enfoque 'Una sola salud' ('One Health'), que integra la salud humana, animal y ambiental.

Las autoridades sanitarias animan a la ciudadanía a participar activamente mediante la aplicación 'Garrapata Alert', una herramienta que mejora el conocimiento sobre la distribución de estos parásitos y favorece la detección temprana de riesgos. La plataforma ofrece información sobre estos insectos y recomendaciones de prevención, al tiempo que fomenta la colaboración entre la población, los profesionales sanitarios y los equipos de vigilancia.