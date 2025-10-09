Asturias registra este jueves un riesgo alto de incendios forestales en 24 municipios y moderado en 19

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias se sitúa este jueves en nivel alto en 24 municipios y moderado en otros 19, según las previsiones realizadas por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).
En concreto, la alerta en nivel alto afecta a Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Candamo, Cangas de Narcea, Castrillón, Castropol, Cudillero, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Pravia, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, Soto del Barco, Taramundi, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.
Por otra parte, el riesgo se mantiene en moderado en Avilés, Cabranes, Caravia, Carreño, Coaña, Colunga, Corvera, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Navia, Proaza, Quirós, Tapia de Casariego, Teverga, Valdés, Villaviciosa y Yernes y Tameza.
El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. El resto de Asturias se mantiene con un índice 'alto' y 'muy alto'.