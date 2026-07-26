Asturias registra la mayor tasa de ideación suicida de España con un 9,97%, según un estudio de la Facultad Padre Ossó

Archivo - Adolescente deprimido - EGOITZ BENGOETXEA IGUARAN/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha registrado la mayor tasa de ideación suicida de España con un 9,97%, según un estudio sobre salud mental e ideación suicida elaborado por los investigadores de la Facultad Padre Ossó Beatriz Oliveros, José Antonio Llosa y Sara Menéndez, junto a Esteban Agulló, de la Universidad de Oviedo, para la Fundación Foessa.

El documento revela por primera vez en el país un registro de la tasa de ideación de suicidio con una muestra representativa de la población española, la cual se sitúa en el 5,46%. En la comparativa por comunidades autónomas, Asturias encabeza los datos con un 9,97%, seguida por Navarra (8,48%) y la Comunidad Valenciana (8,01%). En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (2,30%), Castilla-La Mancha (2,49%) y Cataluña (3,39%).

La investigación ha constatado cierta correspondencia entre las tasas de ideación y el suicidio consumado, donde el Principado de Asturias también figura con la mayor tasa, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sexos, las mujeres presentan la mayor ideación y menor tasa de suicidio consumado, mientras que los hombres muestran un índice superior de suicidios consumados frente a una menor ideación.

A su vez, el estudio refleja que la ideación suicida tiende a descender con el incremento de la edad, al tiempo que el suicidio consumado se incrementa al aumentar los años.

En relación con el ámbito socioeconómico, las personas en situación de exclusión social presentan una tasa de ideación suicida del 14,6%, frente al 3,5% registrado entre quienes no la padecen. Entre los factores vinculados a esta problemática destacan los problemas económicos, el déficit en las condiciones de la vivienda, las situaciones de discapacidad, el conflicto social y el aislamiento.

MEJORÍA GENERAL DE LA SALUD MENTAL

El informe señala igualmente que la salud mental de la población ha experimentado una mejoría desde los datos recogidos en 2021, periodo condicionado por la Covid-19. Se observa una reducción de casi dos puntos en el porcentaje de personas con un diagnóstico activo en salud mental, situándose en el 6,5% de la población española.

Las afecciones en mujeres casi han duplicado a las de los hombres, excepto en la infancia, la adolescencia y la juventud. Paralelamente, se ha verificado un incremento de personas con diagnóstico activo conforme aumenta la intensidad de la exclusión social. En este parámetro, Asturias se posiciona entre las tres comunidades con mayor porcentaje de diagnósticos, solo superada por Galicia y Extremadura.

Para finalizar, el trabajo de Foessa destaca el apoyo social como el gran factor protector de la salud mental y ha subrayado la relevancia de fenómenos como la soledad no deseada, especialmente en personas de edad avanzada.