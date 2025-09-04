Asturias registra su segundo agosto más cálido desde 1961, según la Aemet

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Asturias ha confirmado que agosto ha sido un mes muy cálido en la región, con una temperatura media de 20 grados centígrados, lo que supone 1,7 grados por encima del promedio histórico para este mes en el periodo 1991-2020.

Han explicado que el pasado mes de agosto se ha posicionado "como el segundo mes de agosto más cálido del periodo 1961-2025", con una temperatura máxima media de 25,3 grados, por encima de la media climatológica que es de 23,5.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se han registrado 14,8 grados de media, 1,8 grados por encima de la media climatológica de la serie para ese mes.

La Aemet ha explicado que "las primeras dos semanas fueron estables con una dorsal cálida" que provocó un aumento de temperaturas, destacando "una ola de calor entre los días 10 y 15" que alcanzó su punto máximo el día 15, "con temperaturas que superaron los 40 grados en varias estaciones de la zona central de Asturias".

Respecto a las precipitaciones, la Aemet ha calificado el mes como "extremadamente seco", con "19,4 litros por metro cuadrado de lluvia, un 64% inferior a lo esperado", situándose "como el sexto mes de agosto más seco del periodo 1961-2025.

El informe meteorológico ha revelado que "el año hidrológico en curso tiene carácter muy seco, con 947,8 litros, un 20% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020".

La Aemet ha dicho que "tras la ola de calor, diversas borrascas del Atlántico Norte advectaron una masa de aire fría que desplazó la dorsal térmica provocando un descenso de temperaturas".

Durante las últimas semanas del mes, "se recogieron algunas precipitaciones débiles asociadas al ex-huracán Erin, aunque muy por debajo de lo esperado".

Un dato adicional destacado ha sido el registro de 3.085 descargas procedentes de rayos, siendo el día 13 el de mayor actividad eléctrica.

La Aemet concluye que agosto ha sido un mes meteorológicamente atípico, con características excepcionales de temperatura y precipitación en la región asturiana.