Asturias reitera su rechazo a la propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica

Imagen del encuentro técnico previo a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a finales de mes. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha vuelto a manifestar este martes su oposición a la propuesta de reforma de la financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, durante el encuentro técnico previo a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a finales de mes.

La viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, ha asistido a la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, donde ha defendido la posición del Principado, recogida en el acuerdo mayoritario de la Junta General y en la Declaración de Santiago, y ratificada en la Mesa de Financiación de la semana pasada.

García Salgado ha señalado que la propuesta de reforma no incluye las demandas de Asturias en defensa de los intereses de la comunidad, por lo que sería necesario modificarla para que pudiera contar con el voto a favor del Principado.

En este sentido, ha reiterado que el nuevo modelo debe responder al coste efectivo de los servicios y que no puede sustentarse sobre la capacidad fiscal de los territorios. "Una vez más, hemos indicado que estamos en contra de los criterios utilizados para el reparto de los fondos con base en la población ajustada", ha indicado.

REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El comité que se ha reunido esta mañana en Madrid es un foro técnico en el que participan representantes de la Administración General del Estado y de las autonomías. En el encuentro, el Ministerio de Hacienda ha expuesto los detalles del modelo de financiación con el fin de que las comunidades pudieran plantear posibles dudas, así como propuestas de mejora respecto al planteamiento inicial.

Durante la sesión, la viceconsejera también se ha referido al fondo que se planteó en su momento para que ninguna comunidad quedase por debajo de la media en el reparto de la financiación. Sobre este aspecto, ha señalado que Asturias está en contra de que haya territorios "por debajo de la media" y ha reclamado que los recursos que se utilicen para equilibrar esa posible desventaja se incorporen directamente al sistema y no a través de fondos al margen del propio modelo.

Igualmente, ha advertido de que otros elementos que incluye la propuesta de reforma, como la incorporación del fondo para el cambio climático o el IVA de las pymes, resultan ajenos a la prestación de los servicios públicos y distorsionan los resultados del modelo.