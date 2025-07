Asturias sella su compromiso con la salud mental y logra un pacto de consenso con un centenar de firmantes

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de organismos han rubricado este miércoles en Asturias el Pacto por la Salud Mental de tal manera que todos y cada uno de los se comprometen a asumir como propios y a aplicar una serie de valores en su actividad cotidiana dentro de su ámbito de actuación.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, como la consejera de Salud, Concepción Saavedra, han destacado el acuerdo tanto por su contenido y lo que supone, como por el alto consenso generado en torno al mismo.

"Yo creo que lo más importante del pacto es primero la cantidad de gente, la participación que ha habido. Aquí ha habido desde el foro de Salud Mental, que son treinta y nueve entidades, a otros organismos como cámaras de comercio, empresarios, sindicatos, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sociaciones y por supuesto también todos los grupos políticos", explicó Saavedra.

Un consenso que en opinión de la consejera deja claro que el de la salud mental es "un problema que preocupa a todos y también que es un problema social" y en este sentido ha incidido en que "cuando hay un problema social, las soluciones tienen que ser sociales. "En este caso yo agradezco a todos y a todas que hayan tenido ese paso adelante y que hayamos llegado a ese consenso, porque es difícil encontrar un acuerdo cuando estamos hablando de un problema tan importante", dijo.

Tanto ella como Llamedo ha indicado que este pacto es mucho más que un papel, es "un compromiso de valores de la sociedad asturiana para que todas las organizaciones, administraciones que firman el mismo apliquen esos valores en su propia entidad y eso significaría una mejora del estado emocional".

Por otro lado se trata de visibilizar que existen problemas de salud mental, que hay que hablar de ello y que todos debemos dar un paso adelante para mejorar, ha explicado la consejera de Salud Concepción Saavedra.

DECÁLOGO DE VALORES

Esos valores se resumen en un decálogo de cuestiones a cumplir:

Reconocer en la persona con discapacidad psicosocial1 a una persona con plenos derechos.

Evitar que los intereses de una sola parte dominen sobre los de las demás, y a centrar la atención en los de las personas con sufrimiento psicosocial.

Dado que no existe un enfoque único sobre la salud mental, a hacer uso sistemático de la prudencia, la humildad y la honradez.

Prestar atención, para superarlos, a los prejuicios propios y ajenos sobre las personas con trastorno mental.

Comprender que mejorar la sociedad es mejorar la salud y, por ende, la salud mental.

Asumir que, en determinadas ocasiones, vivir duele y trabajar cansa, es decir, que la vida implica cierto grado de sufrimiento inevitable.

Reconocer la importancia de la información, los sistemas de información y la evaluación de las acciones que se desarrollen, teniendo siempre presente el respeto a la privacidad y confidencialidad.

Asumir que todas las personas, colectivos e instituciones son a la vez parte del problema y parte de la solución en lo que tiene que ver con la salud mental de personas y colectivos.

Reconocer que la diversidad no es en sí patología y reconocer la importancia de los contextos en que nos desarrollamos implica que no hay abordaje de calidad que no sea integral.

LEY DE SALUD MENTAL

Este pacto no es un punto final sino que supone la base de la futura Ley de Saluid Mental que el Ejecutivo espera tener lista este año para poder llevarla al Parlamento y aprobarla en 2026.

"Vamos a seguir trabajando con todos los organismos con los que hemos trabajado hasta ahora, tanto con el Foro como con el resto de las partes que han firmado este pacto para elaborar la ley de salud mental. A partir de ahora tenemos un borrador que llevaremos al Foro, lo trabajaremos con ellos y luego seguiremos el mismo recorrido con el resto de organizaciones, asociaciones, grupos políticos para llegar a una ley de salud mental de consenso", indicó Saavedra.