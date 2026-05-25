Asturias se sitúa a la cola de España en ocupación hotelera en abril con apenas un 38%, según el INE

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OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en abril han empeorado y han registrado un descenso del 7,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 270.318 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

En los hoteles asturianos se alojaron un 7,2% menos de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 147.543 viajeros. Por nacionalidad, 117.772 eran residentes en España, el 79,82%, mientras que 29.771 (20,18%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6% y los extranjeros se redujeron un 11,8%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 218.002 las realizaron residentes en España (un 80,65%), mientras que 52.316 (19,35%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 78,1 euros, lo que representa una subida del 6,8% interanual. En general, los precios subieron un 4,58% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en abril una ocupación del 38,04% y el sector hotelero empleó a 2.899 personas (un incremento del 1,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla - La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).