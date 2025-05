Asturias suma 15 Banderas Azules en 2025, dos menos que el año anterior

OVIEDO/MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha obtenido 15 banderas azules en ocho municipios, dos menos que el año pasado. España ha obtenido un total de 749 'Banderas Azules' este verano, dos más que en 2024, incluyendo 642 en playas, 101 para puertos deportivos y seis para embarcaciones turísticas, por lo que el país mantiene su liderazgo siendo el primero en el número de distintivos en el mundo.

En Asturias han logrado esta distinción los arenales de Arnao, Salinas y Santa María del Mar (Castrillón); Concha de Artedo (Cudillero); Cadavedo, Cueva, Otur, Tercera de Luarca (Valdés); Arnao (Castropol); Frejulfe (Navia); Peñarronda (Tapia de Casariego); y La Ñora y Rodiles (Villaviciosa). Además, mantiene la bandera el Puerto Deportivo de Gijón.

El programa 'Bandera Azul', que promueve el uso racional de los recursos en las instalaciones y actividades náuticas, está presente en 52 países de los cinco continentes y en más de 5.000 lugares.

En concreto, España es el primer país del mundo en número de 'Banderas Azules' para playas, además del tercero en número reconocimientos para puertos deportivos. Asimismo, el 15% de las playas con 'Bandera Azul' del mundo se encuentran en España.

Las 642 playas con 'Bandera Azul', que son cuatro más que el año pasado, están presentes en 247 municipios. Del total, 16 playas han recibido por primera vez el distintivo y 23 la han recuperado. Por número de 'Banderas Azules' en playas, la Comunitat Valenciana lidera este ranking, con 143, cinco más; seguido de Andalucía, con 138 (+8); Galicia, con 108 (-6) y Cataluña, con 101 (+6).

En 2025 se han presentado 697 playas, consiguiendo 'Bandera Azul' 642, un 91%, lo que "demuestra el alto nivel de las candidaturas presentadas".

El motivo más frecuente de no conseguir la Bandera Azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa. El segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas.

El presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José Palacios Aguilar, ha destacado que el éxito del programa se alcanza gracias a la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones y ciudadanos.

"El turismo en España debe apostar por la sostenibilidad y el futuro. La base para lograrlo es una educación en la que se deje claro que nuestra vida y nuestra salud dependen directamente del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural", ha añadido.