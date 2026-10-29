Asturias se suma al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha expresado su apoyo y solidaridad a las familias afectadas.

Miembros de la Delegación, del Gobierno del Principado con el presidente Adrián Barbón al frente y de diferentes instituciones de la región, como han acudido al minuto de silencio, convocado este mediodía en la sede de la Delegación.

La Delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, ha expresado "el profundo pesar de la sociedad asturiana y las condolencias a familiares y allegados de las personas fallecidas, así como el cariño y apoyo a las personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo".

"Queremos reconocer también la extraordinaria labor de los servicios de emergencias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todas las personas que, desde la colaboración civil, trabajan para atender a las víctimas y a sus familias", ha dicho Pérez.

La Delegada del Gobierno ha asegurado que ellos "son un buen ejemplo de que la colaboración, la generosidad y la unidad de acción son esenciales cuando se trata de ayudar a las personas".

Cecilia Pérez ha recordado que se han decretado tres días de luto oficial en señal de condolencia, como duelo nacional ante esta terrible tragedia. "El Gobierno de España y el conjunto de Administraciones Públicas reiteramos nuestra voluntad de colaboración institucional y compromiso con las víctimas para afrontar estos duros momentos", concluyó.