Asturias supedita al diálogo social la definición de las ayudas a familias de víctimas en accidentes laborales

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias y consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, ha explicado este lunes que el Ejecutivo autonómico está "a expensas" del diálogo con sindicatos y patronal para lograr la "definición final" de las ayudas para familias de víctimas mortales por accidente laboral en 2025.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha asegurado que la voluntad del Principado es regular las ayudas con "condiciones concretas". Se circunscriben a 2025, ha razonado, porque hubo una incidencia de muertes en el lugar de trabajo "muy por encima" de la media de años anteriores, incluyendo los cinco mineros fallecidos en Cerredo en marzo de 2025.

Una vez transmitida esa voluntad y al tratarse de una medida relacionada con la actividad económica, el portavoz del Principado ha indicado que "hay que dar margen" a los agentes sociales para "terminar de definir" la ayuda. "Queremos que salgan adelante lo antes posible", ha asegurado Peláez.

Respecto a la situación en la mina de TYC Narcea, cuya actividad fue suspendida a raíz de una denuncia tras el accidente mortal de Cerredo, Peláez ha mostrado la solidaridad del Ejecutivo ante la situación que están viviendo los trabajadores y ha afirmado que el Principado permanecerá "vigilante" para que se cumplan y respeten sus derechos, toda vez que la compañía ha anunciado un despido colectivo por la falta de actividad de la mina.

TYC Narcea está a la espera de que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) aclare si la empresa tiene que devolver unas ayudas al cierre concedidas al anterior propietario de la mina en Vega de Rengos. "Deseamos la pronta respuesta del ITJ sobre las consultas sobre si puede recuperar la actividad", ha dicho.