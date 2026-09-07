Asturias supera por primera vez los 10.000 docentes en plantilla orgánica en el inicio del curso

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside la reunión del Consejo de Gobierno en Castropol. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha informado este lunes tras el Consejo de Gobierno, celebrado en Castropol, de las principales novedades del próximo curso educativo, entre ellas el incremento de la plantilla docente, la ampliación de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años y la extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos de grado y másteres oficiales.

La educación pública contará este curso con 12.882 docentes, de los que 10.183 forman parte de la plantilla orgánica, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico. Esta última cifra supone un incremento de 548 plazas respecto al curso anterior y sitúa por primera vez la plantilla estructural por encima de los 10.000 profesionales, pese al descenso del número de alumnos.

En cuanto a la educación infantil de 0 a 3 años, la red pública autonómica cuenta actualmente con 69 escuelas infantiles en funcionamiento. El Principado prevé incorporar otra quincena de centros durante este mes de septiembre.

Por otra parte parte, se incluye la matrícula gratuita por primera vez en todos los cursos de grado y en los másteres oficiales de la Universidad de Oviedo, en este último caso vinculada al umbral de renta. Según el Principado, la medida beneficiará a más de 20.000 estudiantes y sus familias. También se extenderá a las enseñanzas artísticas superiores en condiciones análogas.

La gratuidad universitaria se suma a la medida aplicada el pasado curso, cuando se hizo gratuito el primer año de matrícula, después de que el Principado mantuviera congelados los precios durante 14 ejercicios.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE FP

El próximo curso contempla además la ampliación de la oferta de Formación Profesional con dos nuevas titulaciones: un grado básico en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y un grado medio en Seguridad. La programación se ampliará también en ocho centros educativos del centro, el occidente y las cuencas, con tres ciclos de grado básico, uno de grado medio, tres de grado superior y un curso de especialización.

Asimismo, el Gobierno asturiano ha señalado que durante el próximo curso continuará la aplicación del pacto Asturias Educa, con una inversión de 45 millones de euros. Entre las medidas incluidas figuran el refuerzo de los recursos para atención a la diversidad y orientación educativa, la reducción de ratios, el incremento de plantillas y la simplificación de tareas administrativas.

El Ejecutivo también ha indicado que se han materializado mejoras retributivas para el profesorado y que continúan los trabajos para incorporar nuevas medidas, entre ellas la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido las medidas educativas y ha afirmado que "Asturias enseña gratis para impedir que las diferencias de renta entre las familias impidan acceder a la mejor formación posible". El curso escolar y universitario comienza este miércoles, 9 de septiembre.