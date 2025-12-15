Asturias tiene en marcha desde hace meses un estudio para la implantación de una tasa turística

Archivo - Playa de Cué, en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha dicho que el Ejecutivo regional asturiano tiene en marcha desde hace meses con un estudio para la implantación de una tasa turística.

En una comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Llamedo ha rechazado así las críticas de la oposición que le acusaban de improvisar sobre este asunto. La aplicación de una tasa turística forma parte de un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para que ésta apruebe los presupuestos regionales de 2026.

La dirigente asturiana ha explicado que la fórmula es habilitar un marco jurídico para que los diferentes ayuntamientos puedan aplicar las tasa de forma voluntaria. Llamedo ha afirmado que alcaldes "de diferente color político" le han trasladado la necesidad de implantar la tasa. "Serán ellos los que decidan si la aplican en su territorio o no", ha comentado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería, el estudio que se está realizando es fruto de un contrato con el Instituto de Derecho y Gobierno Local y la Universidad Autónoma de Madrid.

Ya ha sido entregado una primera fase. "Ese estudio finaliza estos días, en el mes de diciembre, para finalmente hacer esa propuesta que vamos a trabajar con el sector", ha explicado Llamedo en la comisión.