Asturias traslada a tres internos mayores de edad de Sograndio a un centro penitenciario de adultos tras los conflictos

Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha informado de que tres internos mayores de edad del centro de menores de Sograndio han sido trasladados a un centro penitenciario para adultos, después de que los juzgados de menores hayan tramitado los correspondientes recursos planteados para valorar su permanencia en el centro.

Peláez ha explicado que la presencia de mayores de edad en Sograndio "no tiene por qué significar distorsiones en la convivencia y en la función socioeducativa" del centro, aunque ha reconocido que determinados perfiles de internos mayores de edad han generado conflictos en los últimos meses.

Según ha señalado, determinados comportamientos y actitudes violentas registrados recientemente no se habían producido con anterioridad en Sograndio, por lo que las medidas de seguridad existentes, incluidas las escalas de la empresa de seguridad y las infraestructuras del vallado perimetral, no estaban preparadas para ese tipo de actuaciones.

El consejero ha indicado que esta situación ha obligado a la Administración autonómica a adoptar medidas y ha señalado que ya se estaba trabajando en relación con los internos mayores de edad.

Peláez ha explicado que existe la posibilidad legal de que una persona que haya alcanzado la mayoría de edad cumpla el resto de su pena en un centro penitenciario para adultos, siempre que su permanencia en el centro de menores no contribuya al objetivo último de la pena, que es la rehabilitación.

En este sentido, ha apuntado que la decisión debe atender a si la permanencia del interno en el centro de menores está contribuyendo o perjudicando a su proceso de rehabilitación.

El consejero ha precisado que, atendiendo a esta realidad, se han presentado los correspondientes recursos, que han sido y están siendo objeto de tramitación por parte del juzgado de menores.

Peláez ha confirmado que ya existen "tres resoluciones" relativas a internos mayores de edad que han permitido su traslado a un centro penitenciario de adultos, aunque ha evitado ofrecer más detalles al tratarse de información reservada y estar protegida por la legislación de protección de datos.

Ha insistido en que "el hecho de que sean mayores de edad no significa que sean más conflictivos". "Quiero dejarlo claro, es decir, siempre ha habido mayores de edad en Sograndio que participan de las dinámicas y el hecho de que sean mayores de edad no significa que sean más conflictivos", ha insistido.

Peláez daba estos datos en la Comisión Parlamentaria celebrada en la Junta General en la que ha comparecido a petición del grupo parlamentario Vox, que ha cargado contra el consejero por el funcionamiento y los constantes "incidentes graves" que se han registrado en el Centro.

El consejero agradeció a la viceconsejera de Justicia, al personal directivo y de coordinación socioeducativa del centro y a todo el personal socioeducativo "por su gran trabajo y desempeño en Sograndio" y ha reconocido que "la seguridad es un elemento nuclear para poder garantizar el fin socioeducativo del centro y que ahí es donde están trabajando con uno nuevo contrato de seguridad para que responda a las necesidades".

En cuanto a la previsibilidad ha indicado que habido un incremento en el número de internos en Sograndio y desde el Principado trataan de dar respuesta a ese incremento en el número de internos mejorando el contrato de seguridad en su momento pasando de 1,7 a 2,5 millones y también reforzando el personal socioeducativo con esas 14 plazas creadas en los presupuestos del año 2026.

Ha insistido el consejero en que el cambio en los perfiles y los incumplimientos por parte de la empresa de seguridad son la causa fundamental de los incidentes que se produjeron.