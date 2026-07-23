Asturias vuelve a exigir la suspensión o bonificación total del peaje del Huerna ante la degradación de la vía

Archivo - Peaje del Huerna. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha vuelto a exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suspensión o bonificación total del peaje del Huerna mientras persista la degradación de las condiciones ordinarias de prestación del servicio en la AP-66.

Según informa el Ejecutivo, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha remitido una nueva comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que eleva su reclamación ante una situación que se prolonga desde hace meses y que seguirá agravándose, al menos hasta noviembre, por la acumulación de obras, incidencias y nuevas restricciones en la única vía de alta capacidad que comunica Asturias con la meseta.

El Principado considera que la sucesión de afectaciones a la circulación por trabajos de diferente naturaleza ha provocado un deterioro progresivo y continuado del servicio que hace inviable mantener las condiciones de pago por el uso de la autopista.

El Ejecutivo autonómico no cuestiona la necesidad de ejecutar obras para garantizar la seguridad de la infraestructura, de las personas usuarias y de quienes trabajan en ella. Sin embargo, considera que esta circunstancia no puede impedir que se evalúen las consecuencias de los trabajos sobre la calidad del servicio, ni que se adopten medidas cuanto se ve deteriorado de forma prolongada.

Además, señala que las bonificaciones vigentes, aprobadas con anterioridad y para finalidades distintas, no responden a la situación actual.

Por todas estas razones, el Gobierno del Principado reclama una respuesta expresa y motivada, sustentada en un análisis técnico, jurídico y económico, así como la adopción de una medida extraordinaria vinculada a las condiciones reales de prestación del servicio.

Esta nueva reclamación da continuidad a las actuaciones impulsadas durante los últimos meses ante una situación que continúa sin normalizarse.

El argayo registrado en la autopista en noviembre de 2024 constituye una de las principales preocupaciones para el Ejecutivo asturiano. Más de año y medio después, el Principado sigue sin contar con información completa y actualizada sobre los trabajos pendientes ni dispone de una fecha concreta para recuperar de las condiciones ordinarias de circulación en la zona afectada.

El Ejecutivo considera "inaceptable esta incertidumbre" e insta al ministerio a que detalle las actuaciones realizadas y pendientes, su grado de ejecución, las posibles desviaciones respecto a la planificación inicial y el plazo previsto para su finalización.

A esta situación se suma la nueva fase de las obras de modernización de los túneles de la AP-66, que comenzaron el 1 de julio y finalizarán, previsiblemente, en noviembre. Estas labores implican cierres alternativos de calzada, circulación bidireccional entre los puntos kilométricos 82,3 y 88 y posibles restricciones adicionales en otros túneles.

Ante estas circunstancias, el Principado reclama un cronograma completo y actualizado que incluya todas las obras en curso y previstas, su duración, las afectaciones asociadas, su posible coincidencia en el tiempo y una fecha cierta para la recuperación progresiva de la normalidad.

También espera conocer las medidas adoptadas por el Gobierno de España para evitar la acumulación de restricciones sobre la infraestructura.

La exigencia de suspender o bonificar totalmente el peaje mientras persista la degradación del servicio es independiente y complementaria de la estrategia que mantiene el Gobierno de Asturias frente a la prórroga de la concesión de la AP-66.

El Ejecutivo sostiene que dicha prórroga es ilegal y continuará defendiendo su anulación por todas las vías administrativas, judiciales, políticas e institucionales posibles, tanto en España como ante las instituciones europeas, con el objetivo de lograr la supresión definitiva del peaje del Huerna.

Ambas líneas de actuación son plenamente compatibles. Mientras se trabaja para eliminar definitivamente el peaje, el Gobierno de Asturias considera imprescindible responder de forma inmediata a la degradación del servicio que soportan actualmente las personas usuarias.