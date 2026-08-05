Asturies Antitaurina se suma al homenaje a Jovellanos y recuerda que estaba en contra de las corridas de toros

Archivo - Plaza de Toros de Gijón, El Bibio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies Antitaurina ha informado este miércoles que algunos de sus miembros acudirán este jueves al acto de homenaje al intelectual y político Gaspar Melchor de Jovellanos que tendrá lugar en Gjón.

"La Ilustración española fue un periodo renovador y de progreso moral en España. La mayor parte de los ilustrados españoles se opusieron frontalmente a las corridas de toros. Y es que cada vez que a lo largo de la historia se ha producido en España el más mínimo intento modernizador, renovador o regenerador, la tauromaquia ha sido señalada como un obstáculo para el progreso cultural, social y educativo del país", ha dicho la presidenta de la asociación, Medea López.

Ha dicho que Jovellanos advertía en las corridas de toros un espectáculo "brutal muy similar al que tenía lugar en el Circo romano".

López ha indicado que figuras públicas como la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, homenajean a Jovellanos leyendo algunos de sus textos, pero nunca aluden a su vertiente antitaurina. Desde Asturies Antitaurina queremos reivindicar esa faceta, quizás más desconocida para el público, sumándonos al homenaje", ha comentado Medea López.