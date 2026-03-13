Asturies Antitaurina urge a los partidos progresistas a cumplir la promesa de prohibir menores en corridas de toros

Archivo - Corrida de toros de la Feria Taurina de Begoña - ANADEL - Archivo

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies Antitaurina exigió este viernes a los partidos progresistas del Principado que cumplan con su palabra y reformen la Ley de Espectáculos para prohibir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros, tal y como prometieron en 2024 cuando aprobaron la toma en consideración de esta reforma.

En este sentido la presidenta de la asociación, Medea López, recuerda que "dos años después, este tema esta paralizado y no entienden el motivo".

"Desde Asturies Antitaurina hemos insistido en varias ocasiones, sin resultado. Según nos han informado, el diputado del PP Luis Venta Cueli, es el que no está cumpliendo con el reglamento de la Junta y está dilatando el proceso", explica Medea López, quien asegura que le resulta difícil de creer que siendo estos tres partidos mayoría en la Junta la reforma no haya salido aún adelante.

Desde la Asociación reclaman que de una vez alejen a los menores de "la violencia de la tauromaquia", tal y como recomienda con insistencia Naciones Unidas a España y que "dejen de ser cómplices de PP, Vox y Foro".