Asturies ConBici organiza el 26 de septiembre en Oviedo un taller para aprender a montar en bicicleta

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturies ConBici organiza el sábado 26 de septiembre en Oviedo un taller para que menores aprendan a montar en bicicleta, dentro del Programa Biciescuela de la asociación.

La actividad, correspondiente al primer nivel de aprendizaje, se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas en las rampas del Estadio Carlos Tartiere y estará centrada en aprender a mantener el equilibrio y pedalear.

La inscripción previa es necesaria y debe realizarse a través del correo electrónico biciescuela@asturiesconbici.org. La asociación considera la formación vial ciclista un elemento fundamental para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.