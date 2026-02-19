Asvecar denuncia que el sobrecoste del combustible en Asturias provoca una pérdida fiscal de más de 300 millones al año

Pablo Sariego, secretario general de Asvecar, y Fernando Villa, presidente de la asociación. - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), Fernando Villa, ha denunciado este jueves que Asturias cuenta con el mayor precio de salida de los combustibles respecto a otras comunidades autónomas, lo que está causando "un grave perjuicio" a la economía regional y podría estar provocando una pérdida de recaudación superior a los 300 millones de euros anuales para el Principado.

Desde el colectivo han instado al Principado y a los agentes sociales y económicos a estudiar las causas del diferencial de precios y a abrir un diálogo con los operadores para corregir la situación. Asvecar quiere que alguien con "capacidad de decisión" analice qué está pasando y por qué en Asturias el combustible es más caro. en este sentido, Villa ha reclamado una explicación "coherente" y que "no sigan metiendo la cabeza, como la avestrud, bajo tierra; y diciendo que ese es un tema de Madrid".

En rueda de prensa celebrada en Oviedo, Villa ha explicado que las estaciones de servicio asturianas adquieren el combustible entre 5 y 10 céntimos por litro más caro que en regiones limítrofes, lo que, a su juicio, genera un efecto acumulativo "muy relevante" tanto en costes empresariales como en ingresos fiscales.

Según ha detallado, por cada 1.000 litros repostados fuera de Asturias, el Principado deja de ingresar el 58% del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que revierte en la comunidad donde se vende el producto, además del 50% del IVA y el tramo autonómico integrado en el impuesto. En conjunto, ha indicado, la cuantía puede superar los 350 euros por cada 1.000 litros, cifra que se eleva a cerca de 500 euros si se suman todos los conceptos impositivos vinculados.

"Se preocupan mucho por la fiscalidad en otros ámbitos, pero aquí estamos perdiendo una recaudación muy importante y nadie parece querer entrar en el fondo del asunto", ha afirmado.

IMPACTO EN TRANSPORTISTAS Y PYMES

Villa ha asegurado que esta diferencia de precios está llevando a numerosos transportistas, especialmente a grandes flotas, a repostar en comunidades vecinas como Cantabria o Castilla y León. "Echan lo justo para llegar y llenan los depósitos fuera", ha señalado, subrayando que un camión puede repostar más de 1.000 o incluso 2.000 litros en cada operación.

Para una pequeña empresa de transporte, pagar entre 5 y 10 céntimos más por litro puede suponer un sobrecoste anual de entre 8.000 y 10.000 euros, según los cálculos de la asociación. "Ese dinero sale del margen empresarial o acaba repercutiendo en el consumidor final", ha apuntado.

El presidente de Asvecar ha añadido que esta situación no solo afecta a las estaciones de servicio, que están viendo reducidas sus ventas, con consecuencias en empleo y horarios, sino también al conjunto del tejido productivo regional, al encarecer la logística y restar competitividad a las empresas asturianas.

SIN EXPLICACIÓN

Villa ha denunciado que los operadores mayoristas justifican el diferencial en supuestos costes de posicionamiento del producto en Asturias, pero ha asegurado que no existe una explicación "clara y convincente" sobre por qué el combustible resulta más caro que en otros territorios situados a apenas 200 o 300 kilómetros.

Ha recordado que la asociación ya trasladó esta problemática en 2016 a distintos grupos políticos y organizaciones empresariales, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta.

"Somos una comunidad necesitada de recursos y estamos permitiendo que se pierda recaudación por una situación que nadie analiza en profundidad", ha criticado.