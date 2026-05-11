Atropello grave en Gijón: Conductor de patinete herido tras saltarse un semáforo

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GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete, de 24 años, ha resultado herido grave este lunes tras saltarse supuestamente un semáforo y ser atropellado por un vehículo, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, los hechos han tenido lugar, a las 7.51 horas, en la confluencia de la carretera del Obispo con la carretera Carbonera.

Según las primeras investigaciones y conforme a declaraciones de testigos, el joven que circulaba en el patinete se saltó el semáforo en rojo, momento en el que fue atropellado por un vehículo que iba por la otra carretera. La víctima, que presentaba fracturadas las dos piernas, fue trasladada al HUCA en estado grave.