"El auge de Vox es una excrecencia, ha salido del pantano como un hongo", cree la escritora Lidia Falcón

La política no cree que vaya a cambiar "nada" gobierne quien gobierne porque los discursos políticos "son los mismos"



GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora y política Lidia Falcón ha asegurado este viernes en Gijón que vivimos "tiempos difíciles y tiempos confusos, pero, sobre todo, tiempos engañosos".

"El auge de Vox es una excrecencia, ha salido del pantano como un hongo". Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, antes de dar la conferencia 'Rosario de Acuña, librepensadora, republicana, laica y heroína de su tiempo', enmarcada en la XX Escuela Feminista Rosario de Acuña, a la que ha asistido, entre otros, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), y la catedrática Amelia Valcárcel, en la antigua Escuela de Comercio de Gijón.

Pese a ello, ha opinado que "todo sigue igual". A este respecto, ha señalado que los discursos "triunfalistas" que hace la derecha, el centro y la "supuesta izquierda", a su parecer, "son iguales; todo está muy bien, si seguimos igual", ha apostillado.

"Todos los discursos que se han organizado en los últimos 50 años son para engañarnos", ha insistido, a lo que ha agregado que se nos trata de hacer ver que "estamos en el mejor de los mundos posibles".

"No son tan diferentes", ha considerado sobre los partidos. En lo que a la mujer respecta, ha apuntado que desde 2011 que se aprueba la ley de Igualdad, que a su parecer "no ha servido para nada", no ha habido, en su opinión, "ningún cambio".

A modo de ejemplo, ha recalcado que esta semana pasada han asesinado a siete mujeres en casos de violencia de género. De igual modo, se ha referido a la prostitución, de la que ha indicado que lejos de menguar, es "el gran negocio de nuestro país".

A todo ello ha añadido que ahora las nuevas tecnologías permiten fabricar niños a la carta "en la barriga de mujeres pobres, comprados por los ricos", ha recalcado, antes de preguntarse si se va a cambiar la ley 'trans'.

"No hemos cambiado nada", ha reiterado Falcón. Esta ha incidido en que en España "quien domina es el capitalismo y el patriarcado, y son extraordinariamente potentes".

También ha llamado la atención sobre que los inmigrantes se mueren a cientos y miles en nuestras costas "sin ninguna pena por parte de los Estados".

"Esto no se menciona en los programa electorales porque no conviene, porque la gente también es racista y xenófoba y quiere echarlos", ha indicado Falcón, que se ha mostrado "muy pesimista" con la situación actual".

Sobre Rosario de Acuña, objeto de su conferencia, ha destacado que el hecho de que mujeres como ella, en tiempos difíciles como los que vivieron, fueron capaces de defender los intereses constitucionales, la República, la separación de la Iglesia y el Estado y la igualdad entre hombres y mujeres.

A esto ha sumado la preocupación de la librepensadora madrileña, afincada en Gijón hasta su muerte, en otras áreas como los animales y el Medio Ambiente.

Previamente a la conferencia, a la entrada de Falcón al auditorio, las asistentes se han puesto en pie y entre aplausos han coreado: "Aquí estamos las feministas".

Válcarcel, por su lado, directora de la Escuela Feminista, ha destacado que la sala se queda pequeña cada día y que unas 2.000 personas seguían las sesiones por 'streaming'. Ha aprovechado, además, la presencia de la alcaldesa para pedirle para una próxima edición un espacio más grande.