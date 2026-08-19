Aumentan en Asturias los viajes en el transporte público por carretera

Archivo - Estación de autobuses en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado de que se ha registrado en julio el mayor uso histórico del transporte público por carretera, con 5.585.763 viajes en los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), un 7,4% más que en el mismo mes del año pasado. Según el Gobierno regional, el incremento consolida la tendencia al alza del autobús y refuerza las políticas de movilidad sostenible impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

Los datos acumulados de los siete primeros meses reflejan también una evolución positiva: entre enero y julio se contabilizaron 36.412.564 desplazamientos en los servicios del CTA, lo que supone un aumento interanual del 6,7%.

El crecimiento de la demanda coincide con el refuerzo de la oferta de servicios durante el verano. En julio comenzó a funcionar el dispositivo de lanzaderas estacionales, integrado por 36 rutas en 30 concejos para facilitar el acceso a espacios naturales protegidos y playas. El mes pasado, las lanzaderas registraron 97.149 trayectos, lo que supone un incremento del 17,8% respecto a julio de 2025.

Todas las rutas estivales experimentaron aumentos de demanda. Entre las más utilizadas destacan la lanzadera de acceso a la ruta del Cares desde Arenas (Cabrales), con 13.531 trayectos, un 21,2% más que en 2025; el servicio a la playa de Rodiles, en Villaviciosa, con 7.930 desplazamientos, un 9,7% más; y la ruta circular que conecta las principales localidades del concejo de Llanes, que alcanzó los 6.313 viajes, un 30,1% más que el verano pasado.

Además del dispositivo estival, el CTA ha reforzado este verano los corredores con mayor demanda y mantiene servicios especiales para facilitar el acceso a eventos y fiestas populares. Toda esta oferta está incluida en las ventajas de la tarjeta ConeCTA, el billete único asturiano que permite viajar por todo el Principado por un máximo de 30 euros al mes.