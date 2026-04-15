Aumentan los viajes interurbanos en transporte público en Asturias y el Gobierno lo atribuye a la subida de carburantes

Archivo - Autobús interurbano de Asturias entrando en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de trayectos interurbanos en transporte público en Asturias ha aumentado un 15,3% en marzo, según datos ofrecidos por el Gobierno asturiano en nota de prensa. Este aumento se debe, según el Ejecutivo, a que cada vez más personas optan por el transporte público por el incremento en el precio de los carburantes.

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) batió en marzo el récord de viajes desde la puesta en marcha del billete único ConeCTA en septiembre de 2022. En total, el mes pasado se registraron 5.465.500 viajes.

En comparación con marzo de 2025, el mes pasado eligieron el transporte público para sus desplazamientos un 10,4% más de usuarios. El análisis del primer trimestre indica que se han realizado 15.117.481 viajes en transporte público, un 6,2% más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 14.233.271.