Aurum conquista el XXVI Gran Premio Nacional de Canto Coral en Cocentaina

El coro femenino Aurum anoche en Cocentaina (Alicante). - EL LEÓN DE ORO

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación femenina Aurum, perteneciente al Proyecto El León de Oro y dirigida por Elena Rosso, se ha alzado con el máximo galardón en la 26ª edición del Gran Premio Nacional de Canto Coral, celebrada en Cocentaina (Alicante).

El galardón supone un nuevo logro para el proyecto coral asturiano, con sede en Luanco, que suma así otro reconocimiento a una trayectoria de casi tres décadas de actividad artística y proyección nacional e internacional.

En esta cita ha participado también Ferrum, otra de las agrupaciones del proyecto luanquín. Ambas agrupaciones obtuvieron su clasificación tras conseguir sendos primeros premios en concursos nacionales durante 2025. Aurum logró el pase directo al ganar el VI Premio FIRACOR, mientras que Ferrum consiguió el primer premio en la categoría de adultos del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros.

El triunfo de Aurum llega en vísperas del 30 aniversario del Proyecto El León de Oro, que cuenta actualmente con cinco formaciones: Peques LDO, Lithos, Aurum, Ferrum y El León de Oro.