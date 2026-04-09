Autobuseros del Nalón mantienen su huelga indefinida por la negativa de la empresa a instalar mamparas contra agresiones

Nuria Baragaño, delegada de personal de Autobuses de Langreo; Delia Campomanes, diputada de Convocatoria por Asturies IU; y Luz García, secretaria general de FSC-CCOO Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Convocatoria por Asturies IU, Delia Campomanes, ha pedido este jueves la mediación del Consorcio de Transportes de Asturias en la huelga indefinida en los autobuses de la cuenca del Nalón, iniciada el 4 de abril por la falta de medidas de seguridad tras varias agresiones y convocada por CCOO. La empresa rechaza instalar mamparas en el servicio nocturno, principal reivindicación de la plantilla.

En una rueda de prensa junto a representantes de la plantilla, Campomanes ha explicado que la empresa se niega a instalar mamparas a modo de prevención en los servicios nocturnos de autobuses, una "reivindicación bastante sencilla" y "completamente asumible", sin que exista, según trasladan las trabajadoras, una justificación concreta para ello.

Desde IU consideran además que el Consorcio de Transportes debe "participar activamente" en la búsqueda de una solución, dado que se trata de un servicio público concesionado, y no descartan analizar cambios normativos para reforzar este tipo de medidas de prevención.

MAMPARAS DE SEGURIDAD, ÚNICA REIVINDICACIÓN DE LA PLANTILLA

la delegada de personal de Autobuses de Langreo, Nuria Baragaño, ha explicado que la plantilla ha aceptado otras propuestas de la empresa, como la ampliación de cámaras, la reubicación del botón de pánico o la formación, pero insiste en que son "medidas complementarias" y no sustituyen a la instalación de mamparas.

"La única medida de prevención que nosotros pedimos son las mamparas", ha subrayado, La empresa las rechaza y afirma que no se trata de un motivo económico, pero no ha ofrecido más explicaciones, según han puntualizado las trabajadoras.

Baragaño ha expuesto además la falta de voluntad negociadora por parte de la empresa y ha advertido del impacto de la huelga tanto en la plantilla como en los usuarios, con especial incidencia en los desplazamientos al Hospital de Riaño y en personas con movilidad reducida. "Somos conscientes de que está quedando muchísima gente en tierra", ha señalado.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, su secretaria general en Asturias, Luz García, ha criticado la "cerrazón total y absoluta" de la empresa y ha asegurado que, tras una primera reunión, no ha habido avances en la negociación. También ha señalado la falta de medidas tras la agresión sufrida por un conductor y la ausencia de protocolos comprometidos por la empresa.

García ha acusado además a la compañía de vulnerar el derecho de huelga, al asignar servicios mínimos sin negociación previa, recurrir a personal de otras empresas o comunicar turnos "a horas intempestivas". Asimismo, ha cuestionado que se haya considerado esencial el servicio nocturno.

Según han indicado, la huelga cuenta con un seguimiento "total" en las empresas afectadas, Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, ambas del Grupo San Juan, y continuará con carácter indefinido mientras no se produzcan avances en la negociación.